أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الاثنين 6 نيسان/أبريل 2026، عن تنفيذها عملية مشتركة مع الحرسِ الثوري والجيش في إيران، والمقاومة الإسلامية في لبنان، عبر إطلاق دفعة صواريخَ مجنَّحة وطائرات مُسيَّرة استهدفت أهدافًا حيوية وعسكرية تابعة للعدو "الإسرائيلي" في منطقة "أمّ الرشراش" (إيلات) في جنوب فلسطين المحتلة، مؤكدّةً أنّ "العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ".

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز: "القوات اليمنية وهي تؤدّي واجباتِها الدينية والأخلاقية والإنسانية في هذه المعركةِ التاريخية تتابع بكلِّ فخرٍ واعتزازٍ ما يسطّرُه الشعب الإيراني المسلم من مجد وانتصارٍ بصموده وتماسكه ووحدته وتضحياته ودورِه المشرِّف في إفشال مخططات العدو".

وحيّا سريع "الشعب الإيراني العظيم، وهو يؤدي واجبه الإيماني رفضًا للعدوانِ والهيمنة وتأكيدًا على الحرية والاستقلال"، كما حيّا القوات المسلحة الإيرانية والحرسِ الثوري والمجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان وأبطال المقاومة الإسلامية في عراقِ المجد.



