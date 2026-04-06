كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

القوات المسلحة اليمنية: عملية مشتركة مع إيران والمقاومة في لبنان ضد أهداف "إسرائيلية"
القوات المسلحة اليمنية: عملية مشتركة مع إيران والمقاومة في لبنان ضد أهداف "إسرائيلية"

2026-04-06 18:37
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الاثنين 6 نيسان/أبريل 2026، عن تنفيذها عملية مشتركة مع الحرسِ الثوري والجيش في إيران، والمقاومة الإسلامية في لبنان، عبر إطلاق دفعة صواريخَ مجنَّحة وطائرات مُسيَّرة استهدفت أهدافًا حيوية وعسكرية تابعة للعدو "الإسرائيلي" في منطقة "أمّ الرشراش" (إيلات) في جنوب فلسطين المحتلة، مؤكدّةً أنّ "العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ".

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز: "القوات اليمنية وهي تؤدّي واجباتِها الدينية والأخلاقية والإنسانية في هذه المعركةِ التاريخية تتابع بكلِّ فخرٍ واعتزازٍ ما يسطّرُه الشعب الإيراني المسلم من مجد وانتصارٍ بصموده وتماسكه ووحدته وتضحياته ودورِه المشرِّف في إفشال مخططات العدو".

وحيّا سريع "الشعب الإيراني العظيم، وهو يؤدي واجبه الإيماني رفضًا للعدوانِ والهيمنة وتأكيدًا على الحرية والاستقلال"، كما حيّا القوات المسلحة الإيرانية والحرسِ الثوري والمجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان وأبطال المقاومة الإسلامية في عراقِ المجد.
 

إقرأ المزيد
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
"نيويورك تايمز": إيران تكشف محدودية التعويل على الذكاء الاصطناعي في الحرب
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
"التيار الشعبي في تونس": ندعو إلى ميثاق مقاوم ونحذّر من الخطر الوجودي على الأمة 
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبّابة ميركافا وآلية نميرا في رشاف
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبّابة ميركافا وآلية نميرا في رشاف
استطلاع في الكيان:
استطلاع في الكيان: "الإسرائيليون" في مأزق نفسي جرّاء الحرب مع إيران 
