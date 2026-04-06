استشهد عشرات الفلسطينيين في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي التفاصيل، وقعت اشتباكات مسلحة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بين فلسطينيين ومليشيات متعاونة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، تزامنًا مع تدخل جوي للاحتلال عبر طائرات مسيّرة استهدفت المنطقة.

وكان جيش الاحتلال قد حاول عبر الغطاء الجوي فك الحصار عن المجموعة المسلحة التي حاصرها فلسطينيون خلال تصديهم لهجوم استهدف منازلهم شرق المخيم.

وكانت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة، قد كشفت تفاصيل تصدي العائلات شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، لعصابات الاحتلال التي تسللت إلى المخيم، في محاولة لتنفيذ عملية اختطاف من داخل أحد المنازل.

وقالت "رادع"، إن المواطنين تصدوا لمحاولة العصابات العميلة تطويق وتفتيش المنازل قرب "الخط الأصفر" شرق مخيم المغازي، واختطاف من فيها ومصادرة ممتلكاتهم، بإسناد جوي صهيوني.

وأضافت "عقب الفشل في اقتحام المنازل بسبب تصدي العائلات، أطلق عناصر العصابات العميلة النار على المواطنين، وتدخل طيران الاحتلال وقصف مكان التصدي؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء" وشددت "رادع" على أن الحساب قادم، ودماء الأبرياء الذين واجهوا العملاء بصدورهم العارية ستكون لعنة.

