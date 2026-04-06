كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى معزيًا باستشهاد اللواء خادمي: جرائم الاغتيال لن تنال من عزيمتنا

2026-04-06 20:02
79

عزّى قائد الثورة الإسلامية؛ آية الله سماحة السيد مجتبى الخامنئي، وبارك باستشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة اللواء مجيد خادمي، قائلًا: "مرةً أخرى، لجأ العدو الأميركي- الصهيوني الذي مُني بهزائم متتالية في الحرب المفروضة ضد الشعب الإيراني ومجاهديه، إلى أسلوبه المعهود في الإرهاب واغتيال أحد قادة المنظومة الأمنية والاستخباراتية في البلاد".

وأضاف: "لقد نال اللواء سيد مجيد خادمي الذي أمضى عقودًا في ميادين الأمن والاستخبارات والدفاع مجاهدًا بصمت، شرف الشهادة، غير أن صفوف المجاهدين والمدافعين عن الحق في إيران الإسلامية، وفي القوات المسلحة المضحية، صفوفٌ راسخة كالبنيان المرصوص، لا يمكن لجرائم الاغتيال أن تنال من عزيمتها أو أهدافها".

وختم: "أتقدّم بالتبريك والتعزية باستشهاد هذا القائد المجاهد إلى أسرته الكريمة، وإلى زملائه وقادته في منظمة استخبارات الحرس الثوري، سائلًا الله تعالى أن يرفع درجاته".

الجمهورية الاسلامية في إيران الحرس الثوري السيد مجتبى الخامنئي العدوان على إيران
بعد ادّعاء ترامب بالعثور على الطيار المفقود.. الأمريكيون يستأنفون التفتيش عنه
بعد ادّعاء ترامب بالعثور على الطيار المفقود.. الأمريكيون يستأنفون التفتيش عنه
الموجة 98 من
الموجة 98 من "الوعد الصادق 4": عمليات مركّبة ضدّ عشرات الأهداف المعادية
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
صواريخ إيرانية تعبر أجواء فلسطين المحتلة مجتازة الدفاعات الجوية
صواريخ إيرانية تعبر أجواء فلسطين المحتلة مجتازة الدفاعات الجوية "الإسرائيلية"
العدوان الأميركي الصهيوني على إيران يلحق أضرارًا بأكثر من 105 آلاف منشأة مدنية
العدوان الأميركي الصهيوني على إيران يلحق أضرارًا بأكثر من 105 آلاف منشأة مدنية
