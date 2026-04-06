عزّى قائد الثورة الإسلامية؛ آية الله سماحة السيد مجتبى الخامنئي، وبارك باستشهاد رئيس استخبارات حرس الثورة اللواء مجيد خادمي، قائلًا: "مرةً أخرى، لجأ العدو الأميركي- الصهيوني الذي مُني بهزائم متتالية في الحرب المفروضة ضد الشعب الإيراني ومجاهديه، إلى أسلوبه المعهود في الإرهاب واغتيال أحد قادة المنظومة الأمنية والاستخباراتية في البلاد".

وأضاف: "لقد نال اللواء سيد مجيد خادمي الذي أمضى عقودًا في ميادين الأمن والاستخبارات والدفاع مجاهدًا بصمت، شرف الشهادة، غير أن صفوف المجاهدين والمدافعين عن الحق في إيران الإسلامية، وفي القوات المسلحة المضحية، صفوفٌ راسخة كالبنيان المرصوص، لا يمكن لجرائم الاغتيال أن تنال من عزيمتها أو أهدافها".

وختم: "أتقدّم بالتبريك والتعزية باستشهاد هذا القائد المجاهد إلى أسرته الكريمة، وإلى زملائه وقادته في منظمة استخبارات الحرس الثوري، سائلًا الله تعالى أن يرفع درجاته".

