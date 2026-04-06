أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، اليوم الاثنين 6 نيسان 2026، بأنّ طهران أرسلت ردّها الرسمي على المقترح الأميركي الرامي لإنهاء "الأعمال القتالية"، وذلك عبر الوسيط الباكستاني، بعد دراسات شاملة استمرّت أسبوعين على أعلى مستويات القرار في النظام الإيراني.

وذكر مراسل الشؤون الخارجية لوكالة "إيرنا" أنّ الرد الإيراني صيغ في 10 بنود أساسية، تضمن تأكيدًا حازمًا - انطلاقًا من التجارب السابقة - على رفض طهران لأي "هدنة مؤقتة"، مع التشديد على حتمية الإنهاء الدائم والشامل للحرب، وضرورة مراعاة الملاحظات الجوهرية التي قدمتها الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.

وبحسب الوكالة، يتضمّن الرد مجموعة من المطالب الإيرانية الإستراتيجية لضمان استقرار المنطقة، وفي مقدمتها: الإنهاء الفوري للحروب في المنطقة، وضع بروتوكول خاص للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، إطلاق عملية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى المطلب الأساس المتمثل في رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وأضافت الوكالة أنّ تقديم الرد يأتي بعد تطورات يومي السبت والأحد في المناطق الغربية والوسطى من إيران، والفشل الذريع لعملية الإنزال الجوي الأميركية حيث أثبتت إيران مجددًا امتلاكها "اليد العليا" في الحرب في حين تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته السابقة عبر تمديد مهلة زمنية مكررة.

واليوم، كشفت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، بأنّ إيران والولايات المتحدة تلقّتا خطة لإنهاء "الأعمال القتالية" من باكستان، مرجّحةّ أن تدخل هذه الخطة حيّز التنفيذ اليوم و"تؤدّي إلى إعادة فتح مضيق هرمز". وأوضحت الوكالة أنّ الخطة تقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار يعقبه اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يومًا.

بدوره، أكد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تلقّي إيران بعض المقترحات عبر الوسطاء، مشيرًا إلى أنّ الخطة الأميركية نقلت من خلال باكستان وبعض الدول الصديقة.

الكلمات المفتاحية