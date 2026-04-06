نشرت "القناة 15" تفاصيل جديدة حول "الكمين الناري الذي نفّذه حزب الله على مشارف نهر الليطاني مقابل قلعة الشقيف"، وقالت: "الحادثة وقعت في الأيام الأولى من القتال على ضفاف نهر الليطاني في منطقة مقابل قلعة الشقيف".

وأضافت: "قوة من الكتيبة 890 التابعة للمظلّيين ووحدة "يهلوم" خرجت في مهمة خاصة للسيطرة على منطقة في الجهة الأخرى واستعدّت لـ36 ساعة قبل التنفيذ وجهّزت معدّات هندسية"، مردفة: "في ذروة العملية داخل عمق الأراضي اللبنانية بدأ حزب الله قصفًا كثيفًا على القوة المشتركة مطلقًا عشرات قذائف "الهاون" والصواريخ خلال دقائق على منطقة العملية".

وتابعت: "في إحدى رشقات الصواريخ قُتِل الرقيب "موشيه يتسحاق هكوهين كاتس" وأصيب نحو 20 مقاتلًا وضابطًا بجراح متفاوتة"، مشيرة إلى أنه "خلال إخلاء المصابين تردَّد مركز قيادة الفرقة المدير للعملية بين إيقاف "المهمة الحيوية" والانسحاب بسبب انكشاف القوة أو الاستمرار رغم التعرُّّض للنيران".

ولفتت إلى أنه "نتيجة العدد الكبير من الإصابات في صفوف القوة لم يكن بالإمكان مواصلة المهمة وتلاشى عنصر المفاجأة وإمكان العبور وهما عاملان كانا حاسمين للاستمرار".

وأكدت "القناة 15" أن قوة "يهلوم" انسحبت إلى الخلف تاركةً المعدّات التي وصلت بها من جرافات وقوارب مطاطية ووسائل أخرى، فيما بقيت الكتيبة 890 وحدها لفترة طويلة في قلب منطقة الكمين، وبعد أكثر من ساعة وعقب تقييم مشترك من قائد المنطقة وقائد الفرقة للوضع تَقرَّر إيقاف "المهمة" وتنفيذ فك الاشتباك للحفاظ على القدرة على تنفيذها مستقبلًا وإنقاذ القوة.

كذلك، أشارت إلى أن القوة تَلقَّت أمرًا بالانسحاب وغادرت المنطقة دون المعدّات الهندسية.

وختمت: "حزب الله نشر توثيقًا للجرافات والمعدّات المستخدمة لنقل القوات ووسائل أخرى تُرِكت في الأراضي اللبنانية".

