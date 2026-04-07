إيران: تهديدات ترامب تحريض مباشر على الإرهاب والاستهداف المدنيين إرهاب دولة
2026-04-07 06:21
طالبت طهران منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولية بإدانة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير البنى التحتية الإيرانية واستهداف المدنيين الإيرانيين، لافتة إلى أن هذه التهديدات يمثل تنفيذها أعمالًا وحشية تندرج تحت جرائم الحرب وإرهاب الدولة، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزًا صارخًا لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في النزاعات المسلحة.

جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أمير سعيد إيرواني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، ردًا على "تصريحات ترامب المثيرة للحرب".

وأعرب إيرواني في رسالته عن القلق العميق لما تضمنته تهديدات ترامب الأخيرة من تهديدات علنية بتدمير منشآت ضرورية لحياة السكان المدنيين، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، وحدد فيها يوم الثلاثاء (7 نيسان/أبريل) يومًا لاستهداف محطات الطاقة والجسور؛ وأنه "سيتم استهداف الجميع في يوم واحد بحيث لن يتبقى لها أثر".

وأكد إيرواني أن "هذه التصريحات تُعتبر مصداقًا للتحريض المباشر على الإرهاب، ودليلًا جليًا على وجود نية مبيتة لارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

وقال: "إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك تدمير البنى التحتية الضرورية لبقاء السكان؛ كطاقة الكهرباء ومنشآت الطاقة وغيرها من المرافق الحيوية، يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتجسيداً صارخاً لإرهاب الدولة الرامي إلى بث الرعب وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين. بل إن جماعات إرهابية مثل "داعش" قد ترفعت عن إطلاق مثل هذه التصريحات المتهورة والمروعة".

أضاف: "بالنظر إلى ما سبق، ومع مراعاة الدمار الشديد، والأضرار الواسعة التي تلحق بالمدنيين، والتبعات الإنسانية الكارثية التي ستنتج حتمًا عن مثل هذه الأعمال المتعمدة وغير القانونية التي تعد مصداقًا واضحًا لجرائم الحرب، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية من خلال؛ الإدانة القاطعة لهذه التصريحات والتهديدات الخطيرة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة، والتي ستكون في حال تحققها مصداقًا لأعمال شنيعة من جرائم الحرب وإرهاب الدولة، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزًا صارخًا لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في النزاعات المسلحة".

كما طالب إيرواني في رسالته بـ"اتخاذ إجراءات فورية وحازمة وملموسة لوقف الأعمال الإجرامية والوحشية الجارية للولايات المتحدة الأميركية والكيان "الإسرائيلي"، وضمان محاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء الكيان "الإسرائيلي"، بشكل كامل وفقًا للقانون الدولي بسبب المتابعة المتعمدة لسياسات تؤدي إلى ارتكاب وتسبب وقوع جرائم حرب وأعمال إرهاب دولة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجدد إيرواني التأكيد على "أن الصمت أو عدم اتخاذ إجراء حيال هذه الانتهاكات الجسيمة، سيقوض بشكل خطير نزاهة القانون الدولي، ويشوه أسس ميثاق الأمم المتحدة، ويؤدي إلى تطبيع جرائم الحرب والكوارث الإنسانية، ويجعل المعتدين أكثر جسارة، مع عواقب ستمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة".
 

