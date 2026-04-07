الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي اسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز  MQ9 في سماء جزيرة قشم الإيرانية

إيران

ولايتي: الخليج ليس مكانًا للمقامرة| موسوي: دومينو النيران بدأ الان ولن يوقفه أحد سوى
ولايتي: الخليج ليس مكانًا للمقامرة| موسوي: دومينو النيران بدأ الان ولن يوقفه أحد سوى

2026-04-07 06:58
67

ردّ مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير المنشآت والبنى التحتية في إيران، مؤكدًا أن "الخليج الفارسي ليس مكانًا للمقامرة".
وكتب ولايتي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد هدد الرئيس الأميركي الأحمق بضرب البنية التحتية للكهرباء في إيران! على حكام الدول العربية، ومن أجل منع غرق المنطقة في الظلام، أن يُفهِموا ترامب أن الخليج الفارسي ليس مكاناً للمقامرة".

بدوره وجه قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد مجيد موسوي تحذيرًا إلى ترامب من مغبة تنفيذ تهديداته لإيران.
وكتب العميد موسوي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد بدأ الآن دومينو من النيران لا يمكن لأحد إيقافه سوى إيران".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب علي اكبر ولايتي حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي لنظيره القطري: استغلال القواعد العسكرية بالمنطقة للعدوان على إيران غير مقبول
عراقجي لنظيره القطري: استغلال القواعد العسكرية بالمنطقة للعدوان على إيران غير مقبول
إيران منذ 3 دقائق
حزمة مقترحات وشروط إيرانية لإنهاء الحرب
حزمة مقترحات وشروط إيرانية لإنهاء الحرب
إيران منذ 37 دقيقة
الصحف الإيرانية: علينا طرد أميركا من غرب آسيا أو اتفاق يلبي شروطنا
الصحف الإيرانية: علينا طرد أميركا من غرب آسيا أو اتفاق يلبي شروطنا
إيران منذ ساعة
اسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز  MQ9 في سماء جزيرة قشم الإيرانية
اسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز  MQ9 في سماء جزيرة قشم الإيرانية
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة