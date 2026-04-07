ردّ مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير المنشآت والبنى التحتية في إيران، مؤكدًا أن "الخليج الفارسي ليس مكانًا للمقامرة".

وكتب ولايتي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد هدد الرئيس الأميركي الأحمق بضرب البنية التحتية للكهرباء في إيران! على حكام الدول العربية، ومن أجل منع غرق المنطقة في الظلام، أن يُفهِموا ترامب أن الخليج الفارسي ليس مكاناً للمقامرة".

بدوره وجه قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد مجيد موسوي تحذيرًا إلى ترامب من مغبة تنفيذ تهديداته لإيران.

وكتب العميد موسوي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد بدأ الآن دومينو من النيران لا يمكن لأحد إيقافه سوى إيران".

