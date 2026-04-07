أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الجمهورية الإسلامية في إيران سلمت إلى الجانب الباكستاني (كوسيط) حزمة مقترحات تتضمن عدة شروط لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن هذه الحزمة من المقترحات جاءت بعد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية في ميدان المعركة خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن المبادرة تتألف من عشرة بنود؛ أكدت طهران في خلالها - استنادًا إلى تجاربها السابقة - رفضها لمبدأ وقف إطلاق النار المؤقت، مشددة على ضرورة الإنهاء الدائم للحرب "مع مراعاة التحفظات والمطالب الإيرانية".

وتشمل هذه المقترحات مجموعة من المطالب، من أبرزها؛ إنهاء الاشتباكات في المنطقة، وضع بروتوكول لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى رفع العقوبات.

وشدد الوكالة الإيرانية على أن "تقديم هذه الوثيقة يأتي بعد التطورات التي شهدتها المناطق الغربية والوسطى في إيران يومي السبت والأحد، والفشل الذريع لعملية الإنزال الجوي الأميركية؛ الأمر الذي أثبت مجددًا تفوق إيران الميداني في الحرب، ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التراجع عن تهديداته السابقة والاكتفاء بتمديد مهل زمنية مكررة".

الكلمات المفتاحية