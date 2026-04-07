الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي عراقجي لنظيره القطري: استغلال القواعد العسكرية بالمنطقة للعدوان على إيران غير مقبول

إيران

حزمة مقترحات وشروط إيرانية لإنهاء الحرب
إيران

حزمة مقترحات وشروط إيرانية لإنهاء الحرب

2026-04-07 08:31
43

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الجمهورية الإسلامية في إيران سلمت إلى الجانب الباكستاني (كوسيط) حزمة مقترحات تتضمن عدة شروط لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن هذه الحزمة من المقترحات جاءت بعد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية في ميدان المعركة خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن المبادرة تتألف من عشرة بنود؛ أكدت طهران في خلالها - استنادًا إلى تجاربها السابقة - رفضها لمبدأ وقف إطلاق النار المؤقت، مشددة على ضرورة الإنهاء الدائم للحرب "مع مراعاة التحفظات والمطالب الإيرانية".

وتشمل هذه المقترحات مجموعة من المطالب، من أبرزها؛ إنهاء الاشتباكات في المنطقة، وضع بروتوكول لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى رفع العقوبات.

وشدد الوكالة الإيرانية على أن "تقديم هذه الوثيقة يأتي بعد التطورات التي شهدتها المناطق الغربية والوسطى في إيران يومي السبت والأحد، والفشل الذريع لعملية الإنزال الجوي الأميركية؛ الأمر الذي أثبت مجددًا تفوق إيران الميداني في الحرب، ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التراجع عن تهديداته السابقة والاكتفاء بتمديد مهل زمنية مكررة".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة