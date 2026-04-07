كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي لنظيره القطري: استغلال القواعد العسكرية بالمنطقة للعدوان على إيران غير مقبول
عراقجي لنظيره القطري: استغلال القواعد العسكرية بالمنطقة للعدوان على إيران غير مقبول

2026-04-07 09:05
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات المنطقة وتداعيات العدوان العسكري الأميركي والصهيوني على إيران، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء وزير خارجية قطر إلى موقف بلاده المبدئي الرافض لاستخدام القوة وضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية، مؤكدًا على وجوب الوقف الفوري للحرب وعودة الاستقرار والأمن إلى المنطقة.

من جهته شدد الوزير عراقجي على اهتمام إيران بالحفاظ على العلاقات الودية مع دول المنطقة وتعزيزها، ومنها قطر، مؤكدًا أن الوضع الراهن ناتج حصرًا عن العدوان العسكري الأميركي والصهيوني ضد إيران.

كما استعرض عراقجي استغلال أميركا لقواعدها وأصولها العسكرية في دول المنطقة لشن عدوان عسكري ضد إيران، مشيرًا إلى الالتزام القانوني الدولي الواقع على عاتق جميع الحكومات لمنع الدول الأخرى من استخدام أراضيها لشن عدوان عسكري على دول ثالثة، معربًا عن أمله في أن تتحرك دول المنطقة نحو تحقيق سلام وأمن جماعي ومنبعث من الداخل.

كما شرح عراقجي الجرائم التي ارتكبتها أميركا والكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني، مؤكدًا عزم إيران الراسخ على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأكد عراقجي "أن جرائم الحرب الشنيعة التي ارتكبتها أميركا و"إسرائيل"، ولا سيما الاعتداءات على المدارس والجامعات والمستشفيات والبنى التحتية الصناعية والإنتاجية والمنشآت النووية، يجب أن تُعرض للمحاكمة والمعاقبة أمام المحاكم المحلية والمراجع الدولية".

الجمهورية الاسلامية في إيران قطر الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
