دعا مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أمير سعيد إيرواني في رسالتين منفصلتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، السعودية والإمارات إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيهما ضد إيران.

وقال إيرواني في رسالتيه: "نظرًا للمسؤولية الدولية للدول الناجمة عن إتاحة أراضيها لارتكاب أعمال عدوانية وشنّ هجمات مسلحة ضد أراضي دولة ثالثة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن احتجاجها الشديد والحازم على هذه الأعمال غير القانونية المذكورة أعلاه".

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحثّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشدة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيهما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد السفير إيرواني أن إيران مع التزامها بمبدأ حسن الجوار واحترامها لسيادة السعودية والإمارات، فإنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، لحماية سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي".

وتبع إيرواني: "استنادًا إلى عمليات الرصد والتقييم التي أجرتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبيّن أن المعتدين ما زالوا يستخدمون أراضي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومجالهما الجوي للتخطيط والإعداد والتجهيز وتنفيذ هجمات عسكرية غير مشروعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأرفق ايرواني مع رسالتيه وثائق بأوقات زمنية معينة لبعض حالات العدوان على إيران انطلاقًا من الأراضي السعودية والإماراتية.



