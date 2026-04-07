دعت وزارة الخارجية الروسية بوقف الحرب على إيران فورًا والتخلّي عن التهديدات والإنذارات، مرحبة بجهود عدد من الدول، من بينها باكستان وتركيا والصين، "من أجل نزع التوتر في ظل العدوان العسكري على إيران، بهدف بدء حوار حول تطبيع الوضع في الشرق الأوسط على نحو طويل الأمد ومستدام".

ولفتت الخارجية الروسية في بيان إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي طالب فيها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بوقف حرب تجلب معاناة إنسانية هائلة وعواقب اقتصادية مروّعة.

وأكدت الخارجية الروسية "أن الفرص ما زالت قائمة لحل سياسي ودبلوماسي للنزاع، أن على الأطراف أن تتخلى عن لغة التهديد والإهانات غير المبررة والإنذارات، وأن تمتنع عن أي إجراءات قد تدفع المنطقة بأسرها إلى فوضى لا تُحمد عقباها".

وشددت على ضرورة أن يولي مجلس الأمن اهتمامه بعدم تقويض فرص المفاوضات، وقالت: "من المهم للغاية ألا يتم تقويض الفرص المتبقية للمفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي دبلوماسي، ونحن نطلب أن يُراعى هذا الاعتبار بشكل كامل في أنشطة مجلس الأمن الدولي".

أضافت: "إن الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي عليهم واجب منع الشرق الأوسط من الانزلاق إلى هاوية حرب شاملة، ذات عواقب مأساوية وطويلة الأمد على العالم بأسره".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الروسي، إلى جانب شركائه الدوليين، مستعد لفعل كل ما في وسعه لتحقيق هذا الهدف".

وحذرت الخارجية الروسية من "أن الأزمة الدولية الواسعة التي نشأت إثر العدوان غير القانوني وغير المبرر من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران، تتسع وتتفاقم يومًا بعد يوم، وأن شدة الهجمات وتدميرها في ازدياد، وهي هجمات لا تستهدف المراكز العسكرية فحسب، بل تطال البنى التحتية المدنية، بما في ذلك، وبشكل متزايد، المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ظل كارثة إشعاعية يخيم على الخليج

ولفتت إلى الهجمات المتهورة والمتكررة على محطة بوشهر النووية، والتي أوقعت خسائر بشرية، تثير قلقًا بالغًا. محذرة من "أن ظل كارثة إشعاعية، أكثر تدميرًا من كارثة تشيرنوبيل، يخيم على منطقة الخليج الفارسي وأجزاء مجاورة من أوراسيا".

وقالت: "إن المواجهة المسلحة حصدت حتى الآن أرواح آلاف الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في معاناة المدنيين. إن المدارس والمستشفيات ومعالم التراث الثقافي العالمي تتعرض للتدمير. المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية تُقصف، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية ويُشكّل انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقيتي فيينا".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "أمن الطاقة والغذاء العالميين تكبدا خسائر فادحة جراء العدوان العسكري الأميركي والصهيوني على إيران"، وقالت: "إن المسارات اللوجستية الحيوية، التي كانت تعمل بشكل منتظم قبل هذه المغامرة الإجرامية الأميركية "الإسرائيلية"، أصبحت مسدودة، والأسواق مفككة، والعديد من الدول مضطرة إلى تقنين الوقود. كما يقدم الخبراء توقعات قاتمة بالركود الاقتصادي والتضخم الجامح في الاقتصادات الهشة".

وحذرت من أن "الوضع الذي نشأ نتيجة الإجراءات غير القانونية وغير المسؤولة لواشنطن و"تل أبيب"، يتدهور بسرعة، ويُخشى أن يخرج تمامًا عن السيطرة"، مشددة على "ضرورة الوقف الفوري لهذا الاشتباك المسلح".

