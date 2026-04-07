نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم إصابة 15 عسكريًا أميركيًا في إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إيرانية، استهدفت ليلًا قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، في إطار الردود الإيرانية المتواصلة على العدوان الأميركي-"الإسرائيلي".

وتأتي هذه الضربات ضمن عملية "وعد صادق 4" التي تنفذها إيران، والتي تستهدف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة ومنشآت كيان الاحتلال. وأقرّت التقارير الإعلامية بأن هذه الهجمات ألحقت أضرارًا بالغة بالمنشآت العسكرية، ما أجبر القوات الأميركية على إدارة عملياتها عن بُعد نتيجة تعاظم التهديدات.

وفي سياق محاولات التعتيم على حجم الخسائر، أعلنت شركة "بلانيت لابز" الأميركية لصور الأقمار الاصطناعية توقفها عن نشر صور عالية الدقة لمنطقة الحرب في الخليج، وذلك بناءً على طلب مباشر من إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يأتي لحجب الأدلة التي توثق دقة الضربات الإيرانية والأضرار التي تلحق بالمصالح الأميركية، والتي بدأت تظهر جلية في الصور الملتقطة سابقًا.

داخليًا، كشفت مقابلات مع جنود أميركيين عن تصاعد حالة القلق والإحباط وفقدان الثقة في استراتيجية ترامب تجاه إيران. وعبّر جنود في الخدمة والاحتياط عن رفضهم لأن يكونوا "أدوات سياسية"، قائلين: "لا نريد أن نموت من أجل "إسرائيل"".

يُذكر أن طهران أكدت مواصلة ملاحقة القوات الأميركية في المنطقة، مشددة على أنهم "لن يكونوا في أمان في أي مكان"، وذلك في إطار حقها المشروع في الرد على العدوان المتواصل منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

