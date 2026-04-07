كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أعضاء في الكونغرس: ترامب مختل عقليًا.. وحربه غير شرعية

2026-04-07 10:51

2026-04-07 10:51
أعضاء في الكونغرس: ترامب غير مؤهل للقيادة وتهديداته "متزايدة الجنون"
وصف عضو الكونغرس الأميركي دون بير، اليوم الثلاثاء (7 نيسان/ أبريل 2026)، تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـأنها "متزايدة الجنون"، بعد قوله إن الأخير لا يعرف كيف ينهي "حربه الكارثية"، لذا يلجأ إلى مثل هذه التهديدات.

وتوجّه بير إلى زملائه الجمهوريين، داعيًا إياهم لـ "العودة إلى واشنطن والتصويت لصالح قرار بشأن صلاحيات الحرب، لوقف هذا الجنون". 

"ترامب مختل عقليًا وغير مؤهل للقيادة"

من جهته، قال عضو الكونغرس جيم ماكغفرين إن ترامب "مختل عقليًا ومريض وغير مؤهل للقيادة".

وفي السياق نفسه ، اعتبرت عضو الكونغرس ياسمين أنصاري أن الرئيس الأميركي "يصعّد حربًا مدمرة وغير شرعية، مهددًا بارتكاب جرائم حرب جسيمة".

واتهمت أنصاري وزير الحرب بيت هيغسيث بـ "التواطؤ"، قائلةً إنها سبق ودعت إلى تفعيل التعديل الـ 25 للدستور لعزله. 

يُذكر أن هيغسيث يقود حملة تطهير وإقالات ضد "كبار الجنرالات وأرفَع الضباط في الجيش الأميركي"، في وقتٍ يحتاج الجمهور إلى توضيح ذلك في ظل الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة على إيران، بحسب ما نقلت مجلة "The Atlantic" الأميركية.

يأتي هذا بعدما أدان خبراء أميركيون في القانون الدولي تهديدات ترامب بضرب البنية التحتية الإيرانية، مشيرين إلى "انتهاكات محتملة" للقانون الدولي الإنساني. 

وكان ترامب قد هدد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، الأمر الذي وصفته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بـ "جريمة حرب"، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك قبل فوات الأوان.

