كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا خلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية

2026-04-07 12:06
شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء (7 نيسان/ أبريل 2026)، حملات دهم واعتقال واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، اعتقلت خلالها أكثر من 12 مواطنًا فلسطينيًا.

وأفادت المصادر الميدانية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المعاجين غربي مدينة نابلس، ودهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت الشقيقين آدم وهادي محسن جعارة، والشاب عمر عبد الله علي طنبور، كما اعتقلت الشاب عبادة صبحي أبو الحيات بعد اعتقال والده وشقيقه عماد للضغط عليه لتسليم نفسه.

وطالت الاعتقالات في محافظة نابلس الشاب محمد مزهر، عقب دهم منزله في بلدة روجيب شرقي المدينة، والشاب زياد أحمد داوود من بلدة بيتا جنوبًا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال شرقي مدينة قلقيلية، ودهمت عدة منازل واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح، ما أدى لاستشهاد المُسنة صبرية شماسنة، واعتقلت الشاب أسامة القدومي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد غاوي خلال مداهمات في بلدة عتيل شمالي مدينة طولكرم، والشاب عمرو مازن الحاج قاسم بعد دهم منزله في مدينة طولكرم.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات دهم في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت خلالها الشابين يوسف ‏راتب ‏وأحمد ‏فيالة. ‏

وشهد مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي مدينة بيت لحم اقتحامات وعمليات دهم للمنازل، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال الشاب لؤي سليم.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة اقتحامات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بشكل يومي.

