כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الاحتلال يُغلق المسجد الأقصى لليوم الـ39
2026-04-07 12:22
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 39 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه. بينما تستعد لفتح حائط البراق أمام غُلاة المستوطنين لأداء ما تسمى بـ “صلاة بركة الكهنة”.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية و المقدسية للحشد والرباط عند أقرب نقطة عند المسجد الأقصى، ومحاولة كسر الحصار عنه.

وانطلقت مطالب شعبية ورسمية وسياسية تتلخص بالفتح الفوري والكامل لكافة أبواب المسجد الأقصى دون قيد أو شرط، ووقف الممارسات القمعية بحق المصلين والمرابطين عند أبوابه.

كما دعت المطالب لتدخل دولي عاجل للضغط على الاحتلال لوقف تغوله على المقدسات الإسلامية.

اقتحام بن غفير

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، قد اقتحم أمس الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، رغم إغلاق المسجد لليوم الـ39 على التوالي.

وأفادت مصادر مقدسية أن المتطرف “بن غفير” اقتحم المسجد الأقصى من باب المغاربة باتجاه باب السلسلة، بمشاركة وحماية عدد من ضباط الاحتلال.

وتزامن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى إغلاقا كاملا للبلدة القديمة في القدس المحتلة، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

ويذكر أن المتطرف “بن غفير” اقتحم المسجد الأقصى المبارك للمرة 15 منذ توليه منصبه في عام 2023.

حماس تدعو للنفير والحشد

وأكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في ظل استمرار إغلاقه في وجه المسلمين لأكثر من شهر، يمثل إمعانا في صلف الاحتلال وتقصده للنيل من حرمة المسجد، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على فرض واقع التهويد وفرض السيادة الكاملة عليه.

وقال شديد أمس الإثنين، إننا أمام نهج احتلالي منظم هو الأخطر بحق المسجد الأقصى، لتفريغه وتركه فريسة لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة.

وحثّ جماهير شعبنا على توسيع حالة النفير والمواجهة، وأن لا تستكين أمام حالة الإغلاق المفروضة على الأقصى، وبذل كل جهد للتصدي لمحاولات تدنيسه وتهويده، مؤكدا أننا في حالة اشتباك مفتوح دفاعاً عن مقدساتنا مهما بلغت التضحيات.

