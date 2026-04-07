أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً جاء فيه : "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق باستهداف "إسرائيلي" معادٍ لشقة في منطقة عين سعادة - المتن، ونتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية، تَبيّن أنّ الشخص الذي غادر المبنى بواسطة دراجة نارية حين وقع الاعتداء ثم توارى عن الأنظار هو عامل توصيلات، وقد عمل خلال الأشهُر الماضية على توصيل أدوية لسكان إحدى شقق المبنى.

وأكدت قيادة الجيش مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الاعتداء "الإسرائيلي"، ودعت إلى عدم إطلاق التكهنات بشأن مسائل أمنية حساسة، ما قد يؤدي إلى توتر داخلي.

الكلمات المفتاحية