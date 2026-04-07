ذكر موقع راديو "كول حي" في كيان العدو أن انتقادات حادة وُجّهت إلى قائد المنطقة الشمالية، اللواء رافي ميلو خلال نقاش عاصف في المجلس الوزاري السياسي-الأمني (الكابينت)، على خلفية تصريحاته خلال حديث مع عدد من المستوطنين.

وممّا قاله ميلو: "تفاجأنا بقدرات حزب الله. هناك فجوة بين ما اعتقدناه وما نجده".

هذا الكلام أثار موجة غضب داخل الكيان. نتنياهو وبّخ ميلو قائلًا: "هذا يخلق مشكلة.. عندما يتحدث الجنرالات ويُجرون مقابلات فهذا يضلل الجمهور. يجب الانتباه جيدًا لذلك".

من جهته، رفض رئيس وحدة الأبحاث في الجيش أقوال ميلو وصرّح: "في جوهر الأمور، لا توجد أيّة فجوة. لم نتفاجأ بأي شيء. لا أعلم من أين أتى بهذه الأقوال. حزب الله مضروب وأُضعف"، على حدّ زعمه.

بدورها، هاجمت وزيرة النقل ميري ريغِف قائلة: "كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كل واحد هنا يتحدث برسائل مختلفة؟".

بالموازاة، تطرق الوزراء إلى تصريحات نُسبت لضابط صهيوني كبير قال إن الهدف ليس تفكيك حزب الله. وزير الحرب يسرائيل كاتس أوضح "أننا نوسّع الشريط الأمني. تفكيك حزب الله هو هدف". وعزّز رئيس الأركان ذلك قائلاً: "التفكيك هو بالفعل الهدف. وقد عرّفته كهدفٍ أعلى".

وخلال النقاش أُثيرت أيضًا مزاعم حول تسريبات من داخل الكابينت. قال أحد الوزراء: "ماذا عن فحوصات البوليغراف؟ لا يمكن فعل شيء. كل شيء يخرج من هنا". وسألت الوزيرة أوريت ستروك: "ما هي الأهداف حاليًا تجاه إيران؟ إلى أين نتجه؟"، فيما سأل الوزير زئيف إلكين: "كيف نصل إلى إسقاط النظام؟".

أمّا ممثلو الجيش فردّو: "نواصل حاليًا ضرب وتدمير قدرات الإنتاج والصناعات العسكرية لديهم".

واختتمت الوزيرة ميري ريغف بموقف حاد: "برأيي يجب توجيه "ضربة ظلام" (ضرب الكهرباء) لهم. هذا أحد الأمور التي قد تدفع الجمهور للخروج إلى الشوارع".

الكلمات المفتاحية