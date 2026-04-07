كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قافلة مساعدات إنسانية من العتبة العباسية المقدسة إلى إيران

2026-04-07 17:30
62

أعلنت العتبة العباسية المقدسة انطلاق قافلة مساعدات إنسانية متجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمّلة بالمواد الغذائية والطبية، في إطار دعم الشعب الإيراني في ظل الظروف الراهنة.

وقال أحد المعنيين بمتابعة القافلة، إن هذه المبادرة جاءت بتوجيه مباشر من المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة ووكيل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي، حيث أُطلقت حملة تبرعات لتجهيز القافلة الأولى من المساعدات المقدّمة من الشعب العراقي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن النهج الإنساني الذي تتبعه العتبة العباسية، المستند إلى توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، والتي تؤكد الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات، وتقديم الدعم بما يحفظ كرامة الإنسان ويلبّي احتياجاته الأساسية.

وشهدت الحملة تفاعلًا واسعًا من المتبرعين، حيث أسهم مواطنون بتقديم المواد الغذائية ومستلزمات المعيشة، فيما تولّى خدام العتبة تنظيم القافلة وتجهيزها، تمهيدًا لإرسالها إلى إيران.

وأكدت العتبة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لدورها في الاستجابة الإنسانية خلال الأزمات، من خلال تقديم العون والإغاثة للفئات المتضررة، بما يعكس قيم التكافل والتضامن.

