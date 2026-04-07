أعلنت العتبة العباسية المقدسة انطلاق قافلة مساعدات إنسانية متجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمّلة بالمواد الغذائية والطبية، في إطار دعم الشعب الإيراني في ظل الظروف الراهنة.

وقال أحد المعنيين بمتابعة القافلة، إن هذه المبادرة جاءت بتوجيه مباشر من المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة ووكيل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي، حيث أُطلقت حملة تبرعات لتجهيز القافلة الأولى من المساعدات المقدّمة من الشعب العراقي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن النهج الإنساني الذي تتبعه العتبة العباسية، المستند إلى توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، والتي تؤكد الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات، وتقديم الدعم بما يحفظ كرامة الإنسان ويلبّي احتياجاته الأساسية.

وشهدت الحملة تفاعلًا واسعًا من المتبرعين، حيث أسهم مواطنون بتقديم المواد الغذائية ومستلزمات المعيشة، فيما تولّى خدام العتبة تنظيم القافلة وتجهيزها، تمهيدًا لإرسالها إلى إيران.

وأكدت العتبة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لدورها في الاستجابة الإنسانية خلال الأزمات، من خلال تقديم العون والإغاثة للفئات المتضررة، بما يعكس قيم التكافل والتضامن.

