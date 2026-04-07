احتجّ الكاتب السياسي قاسم قصير خلال مؤتمر صحافي عُقِد في نقابة المحرِّرين، الثلاثاء 7 نيسان/أبريل 2026، على عدم تسمية عدد من وسائل الإعلام للضحايا العدوان الصهيوني على لبنان بأنّهم شهداء.

وقال قصير، خلال المؤتمر: "وسائل الإعلام لا تتكلّم بشأن 1500 شهيد ارتقوا جرّاء العدوان على لبنان. يجب أنْ نقول: جيش العدو "الإسرائيلي" وليس "جيش الدفاع الإسرائيلي"، مضيفًا: "في هذه الحال، ليست هناك حرية إعلام".

وجاء عَقْد المؤتمر الصحافي في دار النقابة في محلّة الحازمية للبحث في حماية الإعلاميين خلال الحرب وضمان حريتهم وأمنهم، وتأكيد حرية الإعلام والتضامن المهني، بحضور وزير الإعلام بول مرقص، نقيب المحرِّرين جوزاف القصيفي، النائب ملحم خلف، رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، ممثل عن رئيس "اتحاد الصحافيين العرب"، إضافة إلى عدد من الصحافيين.

