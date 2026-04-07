كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قاسم قصير خلال مؤتمر في نقابة المحررين: بعض الإعلام لا يسمّي ضحايا العدوان بالشهداء
قاسم قصير خلال مؤتمر في نقابة المحررين: بعض الإعلام لا يسمّي ضحايا العدوان بالشهداء

2026-04-07 17:36
احتجّ الكاتب السياسي قاسم قصير خلال مؤتمر صحافي عُقِد في نقابة المحرِّرين، الثلاثاء 7 نيسان/أبريل 2026، على عدم تسمية عدد من وسائل الإعلام للضحايا العدوان الصهيوني على لبنان بأنّهم شهداء.

وقال قصير، خلال المؤتمر: "وسائل الإعلام لا تتكلّم بشأن 1500 شهيد ارتقوا جرّاء العدوان على لبنان. يجب أنْ نقول: جيش العدو "الإسرائيلي" وليس "جيش الدفاع الإسرائيلي"، مضيفًا: "في هذه الحال، ليست هناك حرية إعلام".

وجاء عَقْد المؤتمر الصحافي في دار النقابة في محلّة الحازمية للبحث في حماية الإعلاميين خلال الحرب وضمان حريتهم وأمنهم، وتأكيد حرية الإعلام والتضامن المهني، بحضور وزير الإعلام بول مرقص، نقيب المحرِّرين جوزاف القصيفي، النائب ملحم خلف، رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، ممثل عن رئيس "اتحاد الصحافيين العرب"، إضافة إلى عدد من الصحافيين.

الإعلام الشهداء العدوان الإسرائيلي نقابة المحررين قاسم قصير
