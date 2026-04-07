قام الإيرانيون، الثلاثاء 7 نيسان/أبريل 2026، بتشكيل سلاسل بشرية حول منشآت الطاقة الرئيسية في جميع أنحاء إيران، وذلك رفضًا وتنديدًا بالتهديد بالاستهداف المحتمل لهذه المنشآت، الثلاثاء، من قِبَل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وشكّل آلاف الإيرانيين سلاسل بشرية أمام محطات توليد الكهرباء في أنحاء البلاد، فيما تَجمّع عدد من طلاب مدينة دزفول، أعرق مدن محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، على الجسر القديم لدزفوا الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1700 عام.

وجاء تشكيل السلاسل البشرية تلبية لدعوة من وزير الشباب والرياضة الإيراني، علي رضا رحيمي، أمس، إلى جميع الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والرياضيين والأبطال للمشاركة في الحملة الوطنية المُسمّاة "السلسلة البشرية للشباب الإيراني من أجل غدٍ مشرق".

وقال رحيمي: "غدًا (اليوم) الثلاثاء الساعة الثانية ظهرًا، سنقف جنبًا إلى جنب قرب محطات توليد الطاقة في أنحاء البلاد، لنقول إنّ مهاجمة البُنية التحتية العامة تُعد جريمة حرب".

وكان الرئيس الأميركي قد جدّد، أمس، تهديده بتدمير الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية، في حال لم تستجب طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وجاء تهديد ترامب خلال حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض، حيث رفض توضيح ما إذا كانت الأهداف المدنية خارج نطاق الاستهداف، مكتفيًا بالإشارة إلى أنّ خياراته في التعامل مع الوضع "تبقى مفتوحة"، معلنًا عن أنّه "غير قلق إطلاقًا" بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب جرّاء تدمير المنشآت المدنية في إيران.



