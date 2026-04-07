כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قنبلة أميركية متطورة غير منفجرة في لرستان

وفقًا لاتفاق ثنائي... إيران تفرج عن مواطنين فرنسيين اثنين لديها
2026-04-07 18:17
التزمت الحكومة الفرنسية بإطلاق سراح المواطنة الإيرانية مهديّة إسفندياري، وسحب الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، مقابل إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين، وفقًا لاتفاق ثنائي مبرم بينهما.

وأفادت وكالة "إيرنا" بأنه تم الإفراج، اليوم الثلاثاء 18 نيسان 2026، عن المحكومين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس اللذين حُكم عليهما في إيران بتهمة "التجسس لصالح المخابرات الفرنسية، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة".

وجاء ذلك وفقًا للتفاهم الذي تم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة الفرنسية، وقد غادرا الأراضي الإيرانية قبل ساعات قليلة.

ووفقًا للتفاهم المبرم بين طهران وباريس، التزمت الحكومة الفرنسية بالإفراج الكامل عن المواطنة الإيرانية مهديّة إسفندياري، وسحب الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، مقابل إطلاق سراح هذين المواطنين الفرنسيين.

وقبل مدة قصيرة، سحبت الحكومة الفرنسية رسميًا شكواها ضد إيران لدى محكمة العدل الدولية، كما تم إطلاق سراح المواطنة إسفندياري منذ عدة أسابيع وفقًا للتفاهم المبرم بين طهران وباريس، ويمكنها العودة الى إيران متى شاءت.

إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قنبلة أميركية متطورة غير منفجرة في لرستان
الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قنبلة أميركية متطورة غير منفجرة في لرستان
إيران منذ ساعة
وفقًا لاتفاق ثنائي... إيران تفرج عن مواطنين فرنسيين اثنين لديها
وفقًا لاتفاق ثنائي... إيران تفرج عن مواطنين فرنسيين اثنين لديها
إيران منذ ساعة
سلاسل بشرية في إيران حول منشآت الطاقة رفضًا للتهديد الأميركي باستهدافها 
سلاسل بشرية في إيران حول منشآت الطاقة رفضًا للتهديد الأميركي باستهدافها 
إيران منذ ساعة
الموجة 99 من
الموجة 99 من "الوعد الصادق 4": عمليات واسعة تستهدف مجمعات بتروكيماوية
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قنبلة أميركية متطورة غير منفجرة في لرستان
الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قنبلة أميركية متطورة غير منفجرة في لرستان
إيران منذ ساعة
وفقًا لاتفاق ثنائي... إيران تفرج عن مواطنين فرنسيين اثنين لديها
وفقًا لاتفاق ثنائي... إيران تفرج عن مواطنين فرنسيين اثنين لديها
إيران منذ ساعة
روسيا: أوقفوا الحرب على إيران فورًا .. تخلّوا عن التهديدات والإنذارات
روسيا: أوقفوا الحرب على إيران فورًا .. تخلّوا عن التهديدات والإنذارات
عربي ودولي منذ 9 ساعات
إيران تدعو السعودية والإمارات إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار
إيران تدعو السعودية والإمارات إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار
إيران منذ 10 ساعات
