التزمت الحكومة الفرنسية بإطلاق سراح المواطنة الإيرانية مهديّة إسفندياري، وسحب الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، مقابل إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين، وفقًا لاتفاق ثنائي مبرم بينهما.

وأفادت وكالة "إيرنا" بأنه تم الإفراج، اليوم الثلاثاء 18 نيسان 2026، عن المحكومين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس اللذين حُكم عليهما في إيران بتهمة "التجسس لصالح المخابرات الفرنسية، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة".

وجاء ذلك وفقًا للتفاهم الذي تم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة الفرنسية، وقد غادرا الأراضي الإيرانية قبل ساعات قليلة.

وقبل مدة قصيرة، سحبت الحكومة الفرنسية رسميًا شكواها ضد إيران لدى محكمة العدل الدولية، كما تم إطلاق سراح المواطنة إسفندياري منذ عدة أسابيع وفقًا للتفاهم المبرم بين طهران وباريس، ويمكنها العودة الى إيران متى شاءت.

الكلمات المفتاحية