بعد أن أطلقها العدو ولم تنفجر، سيطر الحرس الثوري الإيراني على قنبلة "GBU-39 SDB" سليمة وغير منفجرة، بمحافظة لرستان، حيث تتميز هذه القنبلة بقوة تدمير عالية رغم خفة الرأس الحربي، وأنظمة توجيه وتحكم متقدمة، مقاومة للتشويش على نظام GPS.

وأعلن الحرس الثوري عن استحواذه على القنبلة، خلال عملية بمقاطعة لرستان غرب البلاد، في خطوة تُظهر استمرار استعدادات إيران الدفاعية وسط تصاعد العمليات العسكرية بالمنطقة.

وأضاف: "تتميز بقدرة تدميرية عالية رغم خفة رأسها الحربي"، مردفًا: "تمكنا من تفكيك وإبطال مفعول هذه القنبلة بنجاح وهي التقنية التي كان الأميركيون يخشون بشدة انكشاف أسرارها".

