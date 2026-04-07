الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العدو يوعز بإنتاج المزيد من صواريخ "حيتس" وقراءة تشكّك في جدوى القرار حاليًا

إيران

الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قنبلة أميركية متطورة غير منفجرة في لرستان
إيران

الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قنبلة أميركية متطورة غير منفجرة في لرستان

2026-04-07 18:19
75

بعد أن أطلقها العدو ولم تنفجر، سيطر الحرس الثوري الإيراني على قنبلة "GBU-39 SDB" سليمة وغير منفجرة، بمحافظة لرستان، حيث تتميز هذه القنبلة بقوة تدمير عالية رغم خفة الرأس الحربي، وأنظمة توجيه وتحكم متقدمة، مقاومة للتشويش على نظام GPS.

وأعلن الحرس الثوري  عن استحواذه على القنبلة، خلال عملية بمقاطعة لرستان غرب البلاد، في خطوة تُظهر استمرار استعدادات إيران الدفاعية وسط تصاعد العمليات العسكرية بالمنطقة.

وأضاف: "تتميز بقدرة تدميرية عالية رغم خفة رأسها الحربي"، مردفًا: "تمكنا من تفكيك وإبطال مفعول هذه القنبلة بنجاح وهي التقنية التي كان الأميركيون يخشون بشدة انكشاف أسرارها".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الحرس الثوري الوعد الصادق 4
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة