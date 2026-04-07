هدّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، بأنّه "مع كلّ خطوة خطيرة تخطوها واشنطن، سوف تحترق أميركا في جحيم أكبر في المنطقة".

وعبر حسابه على منصة "إكس"، أضاف رضائي أنّ الضربات الإيرانية القاصمة التي "رسمت أيامًا سوداء للولايات المتحدة، دفعت الجنرالات الأميركيين والشعوب والحكومات حول العالم، إلى حثّ واشنطن على الخروج من الحرب".

وأكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نحو انتحار سياسي.



