כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أرقام كارثية: أكثر من 50 شهيدًا وجريحًا في يوم واحد
فلسطين

أرقام كارثية: أكثر من 50 شهيدًا وجريحًا في يوم واحد

2026-04-07 22:10
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، وصول 10 شهداء و44 إصابة إلى مستشفيات القطاع، في الساعات الـ24 الماضية، نتيجة استمرار العدوان "الإسرائيلي".

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل الاستهداف المباشر.

ومع هذه الحصيلة، ترتفع الأرقام التراكمية منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 72312 شهيدًا و172134 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 733، إضافة إلى 2034 إصابة، و759 حالة انتشال.

وبالتزامن مع "يوم الصحة العالمي"، أصدرت وزارة الصحة بيان تحدثت فيه عن واقع القطاع الصحي الذي يعيش انهيارًا شبه كامل نتيجة الاستهداف "الإسرائيلي" الممنهج للمنظومة الصحية. 

وأظهرت بيانات وزارة الصحة خروج المرافق عن الخدمة، حيث توقف 22 مستشفى و90 مركزًا صحيًا عن العمل تمامًا، مع عجز دوائي ونقص كبير في الأدوية الأساسية، ومواد الفحوصات المخبرية، فضلاً عن توقف عمليات القلب المفتوح والقسطرة، وجراحة العيون.

وعن الإعاقات الدائمة، تم تسجيل 5000 حالة بتر، بينهم 980 طفلًا، يحتاجون لتأهيل طويل الأمد.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمات الأورام من أكثر القطاعات تضررًا، مع نقص في الأدوية التخصصية بنسبة 61%، في ظل وجود 4100 مريض أورام، وضعف في خدمات الرعاية الأولية، والأعصاب، والكلى، والجراحة، والعناية المركزة.

وختمت الوزارة تقريرها بالتحذير من تفاقم الأوضاع الصحية في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح مع انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بالمياه والغذاء.

أرقام كارثية: أكثر من 50 شهيدًا وجريحًا في يوم واحد
أرقام كارثية: أكثر من 50 شهيدًا وجريحًا في يوم واحد
