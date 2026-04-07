أصدرت قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي بيانًا بشأن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبادة حضارة بأكملها، قائلة: "ترامب مختل تمامًا وبيانه الذي هدد فيه بإبادة حضارة بأكملها يصدم الضمير ويستدعي ردًا حاسمًا من الكونغرس".

وأضافت: "على مجلس النواب الانعقاد فورًا والتصويت لإنهاء الحرب المتهورة التي اختارها ترامب بإرادته قبل أن يزجنا في حرب عالمية ثالثة"، مردفة: "على مدى سنوات مكن الجمهوريون ترامب والتمسوا الأعذار لسلوكه الخطير والمتطرف للغاية لكن طفح الكيل".

وتابعت: "رجالنا ونساؤنا في الزي العسكري وُضعوا في طريق الخطر في الشرق الأوسط".

ولفتت إلى أن أسعار البنزين ترتفع بشكل جنوني وتكلفة المعيشة في أميركا أصبحت خارجة عن السيطرة، ويتم هدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في حرب اختيارية متهورة.

ورأت أنه "حان الوقت ليضع الجمهوريون في مجلس النواب الواجب الوطني فوق الولاء الحزبي وينضموا إلى الديمقراطيين في وقف هذا الجنون".



