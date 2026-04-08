قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن القوات المسلحة الإيرانية ستجعل البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في وضع يُحرمهم لسنوات من نفط وغاز المنطقة، ويجبرهم على الخروج منها.

وأضاف أن القوات البحرية وقوات الجو–فضاء في حرس الثورة نفّذتا، منذ فجر اليوم، الموجة 99 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت الرمز "يا فاطمة الزهراء (ع)"، مستهدفتين، ردًا على ما وصفه بجرائم العدو في مهاجمة البنى التحتية للبلاد، القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، ومراكز القيادة وتجمعات القوات "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة، باستخدام صواريخ بالستية وكروز وطائرات مسيّرة هجومية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الهجمات شملت استهداف أكبر مجمّع بتروكيميائي تابع لشركات أميركية "صدارة" و"إكسون موبيل" و"داو كيميكال" في منطقة الجبيل في السعودية، إضافة إلى مجمّع شركة "شيفرون فيليبس" في الجعيمة، وذلك بواسطة صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيّرة هجومية.

وأشار إلى أنه تم أيضًا استهداف أكثر من 30 نقطة في "ريشون لتسيون" و"بتاح تكفا" في الوسط، و"بئر السبع" و"ديمونا" و"عراد" و"كريات غات" و"أوفاكيم" في النقب، في إطار استمرار الموجة 99 من العملية، باستخدام صواريخ منصوبة على منصات إطلاق ثنائية القاعدة وصواريخ "خيبرشكن".

ولفت إلى أنه تم استهداف سفينة حاويات تابعة لـ"إسرائيل" كانت تنقل معدات عسكرية عبر ميناء خورفكان في الإمارات بعد عبورها مضيق هرمز، حيث أُصيبت إصابة مباشرة، في رسالة تحذيرية لكل السفن التي تتعاون مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأكد أن الجيش الإيراني نفّذ، منذ الليلة الماضية، هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة استهدفت "مركز صيانة البحرية الأميركية في ميناء جبل علي بالإمارات"، ومنظومات الرادار ومراكز تمركز القوات الأميركية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت.

وبيّن أن منظومات الدفاع الجوي المشتركة للجيش والحرس الثوري تمكنت، خلال الساعات الماضية، من إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "أوربيتر" في تبريز، وصاروخين كروز في طهران وهمدان، إضافة إلى ستة صواريخ كروز في قزوين.

