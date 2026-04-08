كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

عراقجي: وقف العمليات الدفاعية مشروط بوقف الهجمات وضمان مرور آمن في هرمز لمدة أسبوعين
إيران

عراقجي: وقف العمليات الدفاعية مشروط بوقف الهجمات وضمان مرور آمن في هرمز لمدة أسبوعين

2026-04-08 02:52
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه في حال توقفت الهجمات ضد إيران، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستوقف عملياتها الدفاعية.

وأشار إلى أنه سيتم، لمدة أسبوعين، السماح بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز، من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مع مراعاة القيود الفنية.

ويأتي ذلك بحسب عراقجي استجابةً لطلب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وبالنظر إلى طلب الولايات المتحدة إجراء مفاوضات بناءً على مقترحها المكون من 15 نقطة، وإعلان الرئيس الأميركي قبول الإطار العام لمقترح إيران المكون من 10 نقاط كأساس للمفاوضات، أعلن نيابةً عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني موقف طهران.

هذا وأعرب عن امتنان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقديرها لرئيس وزراء باكستان وقائد الجيش المشير منير، لجهودهما لإنهاء الحرب في المنطقة.

عراقجي: وقف العمليات الدفاعية مشروط بوقف الهجمات وضمان مرور آمن في هرمز لمدة أسبوعين
عراقجي: وقف العمليات الدفاعية مشروط بوقف الهجمات وضمان مرور آمن في هرمز لمدة أسبوعين
إيران منذ 41 دقيقة
عراقجي: وقف العمليات الدفاعية مشروط بوقف الهجمات وضمان مرور آمن في هرمز لمدة أسبوعين
عراقجي: وقف العمليات الدفاعية مشروط بوقف الهجمات وضمان مرور آمن في هرمز لمدة أسبوعين
إيران منذ 41 دقيقة
