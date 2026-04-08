كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الجيش اللبناني يدعو إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية
الجيش اللبناني يدعو إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية

2026-04-08 10:05
الجيش اللبناني: لعدم الاقتراب من مناطق توغل الاحتلال
30

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

في ظل المستجدات الإقليمية وتداول أخبار حول وقف إطلاق النار، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وعدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يعرّضون حياتهم لخطر الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة. 

كما تدعو الأهالي إلى التقيّد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة وإلى توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان "الإسرائيلي"، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى للإفادة عنها.

الجيش اللبناني
بالفيديو| استهداف قاعدة "نشريم" جنوب شرق مدينة حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة
اليونيفيل: احتجاز الجيش "الإسرائيلي" جندي من قواتنا انتهاك صارخ للقانون الدولي
