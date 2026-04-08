كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

دعوات متصاعدة لإقالة ترامب… التعديل 25 أو العزل على خلفية التصعيد مع إيران
عربي ودولي

دعوات متصاعدة لإقالة ترامب… التعديل 25 أو العزل على خلفية التصعيد مع إيران

2026-04-08 10:10
تتزايد الدعوات، داخل الكونغرس الأميركي، لإقالة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية مواقفه وتصعيده الأخير ضد إيران، ما أعاد الجدل في استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور أو اللجوء إلى العزل البرلماني.

بحسب تقارير إعلامية، فقد طالب أكثر من 50 نائبًا ديمقراطيًا، إلى جانب أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ، ببدء إجراءات الإقالة؛ ففي رأيهم أن تصريحات ترامب وتهديداته الأخيرة، لا سيما تلك التي طالت البنية التحتية المدنية، تثير مخاوف قانونية وسياسية واسعة.

كما انضم عدد من حلفائه السابقين إلى هذه الدعوات، في تحول لافت داخل الساحة السياسية الأميركية، فقد رأى بعضهم أن سياسات ترامب تتعارض وتعهداته السابقة بإنهاء "الحروب المفتوحة".

وتتمحور المطالب في خيارين دستوريين: الأول تفعيل التعديل 25، والذي يتيح لنائب الرئيس وأغلبية الحكومة إعلان عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه، والثاني إطلاق عملية العزل في مجلس النواب، تمهيدًا لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

في المقابل، رفض البيت الأبيض هذه الدعوات، وعدّها "محاولات سياسية"، في وقت يرى مراقبون أن نجاح أي من المسارين يبقى مرهونًا بموقف الجمهوريين داخل الكونغرس.

دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
دعوات متصاعدة لإقالة ترامب… التعديل 25 أو العزل على خلفية التصعيد مع إيران
دعوات متصاعدة لإقالة ترامب… التعديل 25 أو العزل على خلفية التصعيد مع إيران
الحزب الديمقراطي: ترامب مختل وحان الوقت لوضع حد لهذا الجنون
الحزب الديمقراطي: ترامب مختل وحان الوقت لوضع حد لهذا الجنون
عربي ودولي منذ 11 ساعة
فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار بحريني بشأن فتح مضيق هرمز 
فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار بحريني بشأن فتح مضيق هرمز 
عربي ودولي منذ 11 ساعة
العراق:
العراق: "سرايا أولياء الدم" توثق استطلاع قاعدة فكتوريا الأميركية في بغداد 
عربي ودولي منذ 14 ساعة
دعوات متصاعدة لإقالة ترامب… التعديل 25 أو العزل على خلفية التصعيد مع إيران
دعوات متصاعدة لإقالة ترامب… التعديل 25 أو العزل على خلفية التصعيد مع إيران
المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: سقنا العدو إلى عجز تاريخي وهزيمة نكراء
الخارجية الإيرانية لصحيفة "الأخبار": لن نقبل وقف إطلاق نار مجزّأ
مفاوضات في إسلام آباد الجمعة... وطهران تعلن انتصارها | أميركا - إيران: نهاية الحرب
