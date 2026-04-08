تتزايد الدعوات، داخل الكونغرس الأميركي، لإقالة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية مواقفه وتصعيده الأخير ضد إيران، ما أعاد الجدل في استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور أو اللجوء إلى العزل البرلماني.

بحسب تقارير إعلامية، فقد طالب أكثر من 50 نائبًا ديمقراطيًا، إلى جانب أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ، ببدء إجراءات الإقالة؛ ففي رأيهم أن تصريحات ترامب وتهديداته الأخيرة، لا سيما تلك التي طالت البنية التحتية المدنية، تثير مخاوف قانونية وسياسية واسعة.

كما انضم عدد من حلفائه السابقين إلى هذه الدعوات، في تحول لافت داخل الساحة السياسية الأميركية، فقد رأى بعضهم أن سياسات ترامب تتعارض وتعهداته السابقة بإنهاء "الحروب المفتوحة".

وتتمحور المطالب في خيارين دستوريين: الأول تفعيل التعديل 25، والذي يتيح لنائب الرئيس وأغلبية الحكومة إعلان عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه، والثاني إطلاق عملية العزل في مجلس النواب، تمهيدًا لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

في المقابل، رفض البيت الأبيض هذه الدعوات، وعدّها "محاولات سياسية"، في وقت يرى مراقبون أن نجاح أي من المسارين يبقى مرهونًا بموقف الجمهوريين داخل الكونغرس.

