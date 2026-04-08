وجّه رئيس وزراء باكستان شهباز شريف دعوة إلى وفدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية للحضور إلى إسلام آباد، لاستكمال المفاوضات بشأن إنهاء الحرب، توصلًا لتحقيق سلام مستدام.

وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، في منشور له، اليوم الأربعاء (08 نيسان/أبريل 2026): "بكل تواضع، يسعدني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب حلفائهما، قد توصلا إلى اتفاق يقضي بإقرار وقف فوري لإطلاق النار في المناطق جميعها، ومنها لبنان ومناطق أخرى".

وأوضح شريف: "سيدخل وقف إطلاق النار هذا، حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 3:30 فجر يوم الأربعاء (8 نيسان/أبريل 2026) بتوقيت إيران الرسمي، والساعة 8:00 مساء الثلاثاء 7 أبريل/نيسان بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضاف شريف: "إنني أرحب بصدق بهذه الخطوة الحكيمة من قادة البلدين، وأدعو وفديهما إلى الاجتماع في إسلام آباد يوم الجمعة (10 نيسان/أبريل 2026)، للبدء في مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية الخلافات كافة". وتابع: "لقد أظهر كلا الطرفين، بحكمة بالغة وتفاهم متبادل، نهجًا بناءً في تعزيز السلام والاستقرار"

وختم شريف معربًا عن أمله: "بصدق أن تؤدي (محادثات إسلام آباد المقبلة) إلى تحقيق سلام مستدام، وسنشارككم المزيد من الأخبار السارة في الأيام المقبلة".

