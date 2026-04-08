الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

وكالة "فارس" الإيرانية تنشر تفاصيل خطة وقف إطلاق النار المؤقت

2026-04-08 11:21
104

نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تفاصيل خطة وقف إطلاق النار المؤقت، والتي تم التوصل إليها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، عبر دولة باكستان التي أدت دور الوسيط في التوصل إلى هذا الاتفاق.

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع، تأكيده أن اتفاق وقف إطلاق النار يستند إلى خطة إيران المقترحة ذات النقاط العشر، والتي قبولت بوصفها أساسًا للاتفاق.

وفقًا لما نشرته الوكالة الإيرانية؛ فإن وقف إطلاق النار، يقوم على النقاط الآتية:

- وقف كامل لأي اعتداء على إيران وجماعات المقاومة الحليفة.
- انسحاب القوات القتالية الأميركية من المنطقة، وحظر أي هجوم من قواعدها على إيران، والامتناع عن اتخاذ تشكيلات قتالية.
- مرور محدود يومي للسفن عبر مضيق هرمز لمدة أسبوعين، تحت عنوان بروتوكول عبور آمن تحت إشراف قواعد محددة.
- إلغاء العقوبات الأولية والثانوية جميعها إلى جانب عقوبات الأمم المتحدة.
- تعويض خسائر إيران من خلال إنشاء صندوق استثمار وتمويل.
- التزام إيران بعدم تصنيع أسلحة نووية.
- قبول الولايات المتحدة بحق إيران في التخصيب والتفاوض في مستوى التخصيب.
- موافقة إيران على التفاوض بشأن معاهدات السلام الثنائية، والمتعددة الأطراف مع دول المنطقة، بما يخدم مصالحها.
- التزام أطراف محور المقاومة بعدم شن هجمات على المعتدين.
- إنهاء قرارات مجلس الحكام ومجلس الأمن كلها، واعتماد الالتزامات جميعها في قرار رسمي للأمم المتحدة.

كما أكدت وكالة أنباء "فارس"، نقلًا عن المصدر المطلع، أن إيران كانت قد رفضت سابقًا خطة الولايات المتحدة ذات الخمسة عشر بندًا، وجعلت أي وقف لإطلاق النار مشروطًا بقبول خطتها المقترحة وإعلان موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية على هذه الخطة، والذي قبل رسميًا خطة إيران ذات النقاط العشر.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة