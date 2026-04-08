في اليوم الـ١٨١ من اتفاق وقف إطلاق النار؛ يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه في قطاع غزة. إذ أفادت مصادر طبية باستشهاد ٣ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على مناطق متفرقة في القطاع، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

كما استشهد الفلسطيني نعيم أسامة صلاح (٢٥ عامًا) قرب دوار أبو شرخ شمالي قطاع غزة. واستشهد اثنان من جرحى مجزرة مدرسة مخيم المغازي التي نفذتها جماعة مدعومة من "إسرائيل" متأثرين بجراحهما. قصفت المدفعية "الإسرائيلية"، فجر اليوم الأربعاء، الأحياء الشرقية لمدينة غزة مع إطلاق نار باتجاه حي التفاح. وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار باتجاه شاطئ بحر غزة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" بلدة بيت لاهيا بالتزامن مع إطلاق نار مكثف باتجاه المشروع. كما أطلقت آليات "إسرائيلية" نيرانها باتجاه مناطق شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. وتمكنت الدفاع المدني، بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة "أوتشا"، من الوصول إلى منطقة وادي السلقا شرق منطقة دير البلح وانتشال المواطن المصاب حسن نور العطار (١٧ عامًا).

كما أوقفت منظمة الصحة العالمية إجلاء الجرحى والمرضى عبد معبر رفح؛ بعد استهداف الجيش الاسرائيلي لحافلة مستأجرة لمصلحة المنظمة قبالة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد السائق وإصابة آخرين.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٣٣ إضافة إلى ٢٠٣٤ مصابًا، في حين تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٥٩ شهيدًا من تحت الأنقاض؛ وفقًا لوزارة الصحة. كما قالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، بلغ ٧٢٣١٢ والمصابين ١٧٢٠١٣٤.

الكلمات المفتاحية