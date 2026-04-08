أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن "قبول العدو الصهيوأميركي بالشروط الإيرانية لوقف الحرب، هزيمة مدوية واستراتيجية كاملة للعدو الصهيوني والأميركي والمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي برمته".

وقالت لجان المقاومة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء (08 نيسان/أبريل 2026): "إن انتصار محور الجهاد والمقاومة وصموده هو انتصار لفلسطين ولشعبها ومقاومتها وللأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم والمستضعفين كلهم وهزيمة لقوى الطغيان والاستكبار ولمشروعهم الاستعماري القائم على القتل والمجازر والإبادة ونهب خيرات الشعوب واستعبادها".

كما رأى البيان أن: "الانتصار الإستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤسس لمرحلة جديدة من التغيير الجذري والحقيقي في موازين القوى والردع في مواجهة الكيان الصهيوني وإعلانًا لنهاية مشروع "إسرائيل" الكبرى".

وتوجهت لجان المقاومة الفلسطينية بـ:"التهنئة إلى محور الجهاد والمقاومة وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شعبًا ومرشدًا وقيادةً وجيشًا وحكومةً، وكذلك لأبطال المقاومة الإسلامية وحزب الله في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق ولإخوان الصدق في يمن الحكمة والإيمان بهذا النصر والتمكين الإستراتيجي الذي لم يشهد له التاريخ مثيلًا".

كذلك شددت اللجان على أن: "الانتصار الكبير والمدوّي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو دليل أن الطغاة والمستكبرين وقوى العدوان لا تفهم إلا لغة القوة والنار والبارود والثبات والإعداد والروح الاستشهادية، وأن الشعوب المسلمة قادرة بوحدتها وقوتها والتفافها حول خيار المقاومة والجهاد من هزيمة قوى العدوان والإجرام مهما كانت قوتها وغطرستها وعنجهيتها".

ختمت اللجان بيانها بتوجيه: "التحية للشهداء الأطهار كلهم، من قادة محور المقاومة وفي مقدمتهم مرشد وقائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد الشهيد على خامنئي وأسود حرس الثورة الاسلامي والجيش الإيراني والشعب الإيراني العظيم، والذين ارتقوا في معارك الوعد الصادق، وقادة وجنود المقاومة الإسلامية الأبطال في لبنان والعراق واليمن وفلسطين".

