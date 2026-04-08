كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي فيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة دبّابة ميركافا تابعة للعدو في الناقورة

لبنان

حزب الله: نحن على أعتاب نصر تاريخي كبير ولمزيد من الصبر والثبات والانتظار

2026-04-08 13:40
حزب الله: لعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي
69

بيان صادر عن حزب الله:

إلى أشرف الناس... إلى شعب المقاومة الصابر والثابت والمضحي.. إلى أهل الجنوب الصامد والبقاع الشامخ والضاحية الأبية...

نحن نقف اليوم على أعتاب نصر تاريخي كبير، سيتحقق بفضل تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء وثباتكم وصبركم الذي لا مثيل له...

ندعوكم في هذه اللحظات المصيرية إلى مزيد من الصبر والثبات والانتظار، وعدم التوجه إلى القرى والبلدات والمناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار في لبنان، لأن هذا العدو الغادر والهمجي الذي يسعى إلى الهروب من صورة هزيمته، قد يلجأ إلى محاولات غدر لصناعة مشهد وهمي يوحي بأنه حقّق إنجازًا لم يستطع نيله في الميدان.

وإن شاء الله ستعودون قريبًا إلى قراكم وبيوتكم شامخين، مرفوعي الرأس، أعزاء منتصرين كما كنتم دائمًا.

العلاقات الإعلامية في حزب الله الأربعاء 08-04-2026

 

