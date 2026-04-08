يُتحفنا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بسردياته الدائمة والمتماهية مع العدو "الإسرائيلي"، مؤكداً أن لا سلاح خارج الدولة، وأن حزبه لا يملك أي سلاح، وأن سلاح المقاومة التي دافعت لأكثر من 40 سنة وما زالت تدافع عن لبنان وكرامته، لا لزوم له ويجب أن يُسلم إلى الدولة.

لكن الوقائع البارحة كانت أكثر صراحة ووضوحاً، حين ظهرت حقيقة هذه المزاعم خلال جنازة الضحيتين المسؤول في حزب القوات بيار معوض وزوجته، عقب الغارة "الإسرائيلية" التي أودت بحياتهما. إذ أقدم عناصر حزب "القوات" الميليشياوي على إطلاق نار كثيف خلال تشييع الضحيتين، بما يكشف التناقض الصارخ بين أقوال جعجع ونشاطات حزبه الميدانية الفعلية.

