بِسْمِ اللَّهِ قَاصِمِ الْجَبَّارِينَ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

أيها الشعب الإيراني الغيور وصانع التاريخ؛

إن حضوركم الصادق والمذهل طوال أربعين ليلة متواصلة في شوارع الوطن الإسلامي الإيراني قد صنع ملحمة تاريخية لا مثيل لها، وخلق فخرًا استثنائيًا في تاريخ هذه الأرض العريقة والعالم المعاصر.

لقد جسّدتم الإخلاص والجهاد والتضحية والبصيرة والرؤية العالية والفهم العميق، مقرونةً بالوحدة والوفاء والعشق للولاية. وقد قام أبناؤكم وخدّامكم المجاهدون في الحرس الثوري والبسيج، بفضل الله تعالى وبدعمكم، بالرد على وقاحة العدو، وأدّوا حق الرد في الليلة الماضية.

ففي الموجة المئة من عملية «الوعد الصادق 4» وتحت شعار «يا فاطمة الزهراء»، تم استهداف أكثر من 25 هدفًا استراتيجيًا للعدو، شملت 13 منشأة طاقة وخطوط نقل نفط مرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، و10 أهداف عسكرية وأمنية ولوجستية، إضافة إلى عدة أهداف تكنولوجية وبنى تحتية، وتم توجيه ضربات قاصمة لهم.

في هذه العملية، التي أُهديت إلى قائدنا الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام خامنئي، استهدفت قوات الجو-فضاء في الحرس الثوري مواقع العدو من سواحل البحر المتوسط حتى شرق شبه الجزيرة العربية بنيران كثيفة، ليعلم العدو أن الاعتداء على بنى إيران التحتية ستكون له عواقب وخيمة. ومن أبرز الأهداف التي تم ضربها بالصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة:

1. مصفاة ومنشآت شركة «شيفرون» الأمريكية في رأس الجعيمة بالسعودية.

2. منشآت «إكسون موبيل» و«داو كيميكال» في الجبيل.

3. منشآت نفطية في ينبع على البحر الأحمر بطاقة 250 ألف برميل يوميًا.

4. منشآت حبشان وخط أنابيب دبي–الفجيرة.

5. منشآت «إكسون موبيل» في رأس لفان بقطر.

6. منشآت «بابكو» في البحرين.

7. مصفاة «داس» في الإمارات.

8. منشآت نفطية في الفجيرة بسعة تخزين مليون متر مكعب.

9. مصفاة الأحمدي في الكويت.

10. شركة غاز «دولفين» في قطر.

11. جزيرة نفطية بطاقة 750 ألف برميل يوميًا.

12. مصفاة «ساتورب».

13. مصفاة «منيفة».

14. مراكز تكنولوجية متقدمة في بئر السبع.

15. مراكز استخبارات في أبراج عزرائيلي والماس.

16. القيادة المركزية الأمريكية في الأزرق بالأردن.

17. مطار بن غوريون.

18. مصفاة حيفا.

19. المقرات الحكومية للكيان في القدس المحتلة.

وبالتزامن، استهدفت القوة البحرية للحرس الثوري، مع استمرار السيطرة الذكية على مضيق هرمز، الأهداف التالية: 1. إصابة السفينة الهجومية LHA-7 بصواريخ كروز. 2. إصابة حاملة الطائرات CVN-74 بطائرات مسيّرة. 3. مصنع طائرات مسيّرة تابع للكيان الصهيوني في الإمارات. 4. منشآت نفطية أمريكية في الكويت. 5. قاعدة أمريكية في «علي السالم» بالكويت.

إن قوات الحرس الثوري، وفداءً للشعب الإيراني، على أهبة الاستعداد، واضعةً أيديها على الزناد، ومستندة إلى خبرات حروب سابقة، للرد على أي خطأ جديد من العدو بحزم أشد. وقد شاهد شركاء أمريكا في المنطقة عجزها وعجز الكيان الصهيوني، وعليهم أن يعتبروا ويتوقفوا عن التعاون مع أعداء الأمة.

العدو دائمًا مخادع، ولا ثقة بوعوده، وأي اعتداء سيُقابل بردّ أشد.

وما النصر إلا من عند الله…

