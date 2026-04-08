بعد ساعات على الهزيمة المدوية التي مُني بها العدو "الإسرائيلي"، استهدف عدوان "إسرائيلي" واسع أحياء ومناطق سكنية في أنحاء مختلفة من المناطق اللبنانية، ما أسفر عن مجازر وحشية عديدة ارتقى خلالها عدد كبير من الشهداء ووقوع مئات الجرحى.

وفي التفاصيل، شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي" نحو 150 غارة على لبنان خلال الساعتين الماضيتين، حيث استهدفت الغارات بيروت والضاحية الجنوبية في المناطق التالية: بئر حسن - الرحاب، حي السلم، المنارة، عين المريسة، كورنيش المزرعة، المصيطبة، البسطة، الشويفات، عرمون (البيادر)، كيفون، عين التينة، بشامون المدارس.

غارات الجنوب اللبناني: بنت جبيل، كفرصير، الكفور، حاروف، جباع، عين قانا، زبدين، الشرقية، الدوير، كفرجوز، كفررمان، جبشيت، حبوش، جباع، القصيبة، صير الغربية، مجمع السيدة الزهراء في صيدا، الصرفند، دير الزهراني، صور، خربة سلم، عربصاليم، أنصار، الشرقية، زفتا، حومين التحتا، جويا، البيسارية، أنصار، ودير قانون النهر.

غارات بعلبك والبقاع: دورس شمسطار الهرمل الكرك سهل طاريا .

وزارة الصحة

وفي وقت لاحق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة البيان التالي:

في تصعيد خطير جدًا، شنّ طيران العدو "الإسرائيلي" موجة غارات متزامنة على العديد من المناطق اللبنانية ما أوقع في حصيلة أولية عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

يهم وزارة الصحة العامة التأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في إنجاز الأعمال الإسعافية وإنقاذ أرواح من لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وتأمين العلاجات لجميع الجرحى من خلال توزيعهم على المستشفيات، كل وفق حالته.

لذلك، تتمنى وزارة الصحة العامة على الجميع تخفيف الزحمة الحاصلة خصوصًا في أحياء العاصمة بيروت إفساحًا في المجال لأولوية الإنقاذ والاسعاف.

الصليب الأحمر

وفي حصيلة أولية، أفاد رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة بأن أكثر من 300 شهيد وجريح في بيروت والضاحية الجنوبية.

