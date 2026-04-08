مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة "سعسع"

 لابيد: نتنياهو فشل سياسيًا واستراتيجيًا وإيران حقّقت نصرًا هائلًا
2026-04-08 15:37
إعلام العدو: وقف إطلاق النار فشل لنتنياهو ونصر هائل لإيران
 وجّه رئيس المعارضة يائير لابيد، في الكيان الصهيوني، انتقاداته إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لمدّة أسبوعين.

وأكد لابيد أنّ نتنياهو فشل سياسيًا واستراتيجيًا، ولم يحقق أيًا من الأهداف التي وضعها بنفسه في هذه الحرب، منبّهًا إلى أنّ إصلاح الأضرار السياسية والاستراتيجية التي تسبب بها نتيجة الغرور والإهمال وغياب التخطيط الاستراتيجي سيستغرق سنوات. وقال لابيد إنّه: "لم تقع كارثة سياسية كهذه في تاريخنا كله"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل" لم تكن حتى على طاولة اتخاذ القرارات المتعلقة بـ"جوهر أمنها القومي".

وبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، لمدّة أسبوعين بوساطة باكستانية، خرجت أصوات مُعارضة لهذا الاتفاق في "إسرائيل". إذ أكدت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّ "إسرائيل" والولايات المتحدة تخرجان من المعركة باتفاق يُعدّ في مجمله استسلامًا استراتيجيًا، وقد تخلتا عن معظم أهداف الحرب وخلقتا واقعًا إقليميًا جديدًا.

هذا؛ ورأت وسائل إعلام العدو "الإسرائيلي" أنّ الإيرانيين "فعلوا بإدارة ترامب ما يشاؤون"، معترفةً بأن ما جرى "ليس مجرد إنجاز إيراني؛ هو نصر هائل". ورأى الباحث في معهد السياسات الاستراتيجية الإسرائيلي شاي تسفي أن شمول لبنان بالاتفاق، "في حال تأكد"، يُعد إنجازًا مهمًا لإيران.

يذكر أنه في ساعات فجر اليوم، أعلن رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، إلى جانب حلفائهما، قد اتفقوا على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان، بما في ذلك لبنان، على أن يسري مفعوله فورًا.

بدوره، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إيران، بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصرًا عظيمًا خلال الـ40 يومًا الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل". وشدد على أنّ واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحتها طهران.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين، "شرط موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز".

