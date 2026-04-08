כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس عون يدين التصعيد الخطير ويُحمّل العدو
الرئيس عون يدين التصعيد الخطير ويُحمّل العدو "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن تداعياته

2026-04-08 17:04
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إنّ الاعتداءات الهمجيّة التي لا تعرف الحقّ ولا تحترم أيّ اتفاقات أو تعهّدات، قد أثبتت مرارًا وتكرارًا استخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية، مضيفًا: "وقد شهدنا، على مدى خمسة عشر شهرًا من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حجم الانتهاكات والخروقات التي تمّ ارتكابها دون أيّ رادع".

وأضاف: "اليوم، يُمعن "الإسرائيلي" مجددًا في عدوانه، مرتكبًا مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود، في تحدٍّ صارخ لكل القيم الإنسانية، وضاربًا بعرض الحائط جميع الجهود الرامية إلى التهدئة والاستقرار".

وأكد أنّ هذا التصعيد الخطير يُحمّل "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن تداعياته، ونؤكد أنّ استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، في وقتٍ أحوج ما يكون فيه الجميع إلى التهدئة واحترام الالتزامات.

وتابع: "إذ ندين هذه الجريمة بأشدّ العبارات، نؤكد ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ووضع حدٍّ لهذا النهج العدواني الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة".
 

إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس بري تعليقًا على العدوان
الرئيس بري تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي": جريمة حرب مكتملة الأركان
لبنان منذ 10 دقائق
المفتي قبلان: جولة الغارات الهمجية انتهت بمذبحة هائلة بحق المدنيين الأبرياء
المفتي قبلان: جولة الغارات الهمجية انتهت بمذبحة هائلة بحق المدنيين الأبرياء
لبنان منذ 48 دقيقة
الشيخ الدكتور صادق النابلسي شهيدًا..
الشيخ الدكتور صادق النابلسي شهيدًا..
لبنان منذ 59 دقيقة
الرئيس عون يدين التصعيد الخطير ويُحمّل العدو
الرئيس عون يدين التصعيد الخطير ويُحمّل العدو "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن تداعياته
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس بري تعليقًا على العدوان
الرئيس بري تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي": جريمة حرب مكتملة الأركان
لبنان منذ 10 دقائق
الحكومة العراقية تستنكر العدوان الصهيوني على لبنان: استهداف المدنيين انتهاك صارخ
الحكومة العراقية تستنكر العدوان الصهيوني على لبنان: استهداف المدنيين انتهاك صارخ
عربي ودولي منذ 36 دقيقة
المفتي قبلان: جولة الغارات الهمجية انتهت بمذبحة هائلة بحق المدنيين الأبرياء
المفتي قبلان: جولة الغارات الهمجية انتهت بمذبحة هائلة بحق المدنيين الأبرياء
لبنان منذ 48 دقيقة
الشيخ الدكتور صادق النابلسي شهيدًا..
الشيخ الدكتور صادق النابلسي شهيدًا..
لبنان منذ 59 دقيقة
