أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، اليوم الأربعاء 8 نيسان 2026، ضرورة وقف حركة السفن في مضيق هرمز فورًا، ردًا على العدوان على لبنان.

وقال رضائي: "ردًا على العدوان على لبنان يجب وقف حركة السفن في هرمز فورًا"، مشيرًا إلى وجوب "توجيه ضربة قوية وحاسمة لمنع عدوان الكيان على لبنان".

وتابع: "إما وقف إطلاق النار في جميع الجبهات أو لا وقف لإطلاق نار في أي جبهة".



