توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى "الشعب اللبناني والعرب ومن يهمه أمر هذه المنطقة وواقع مصيرها"، بالقول: ""إسرائيل" كيان إرهابي ومجرم وعدو الأرض والإنسان، وأميركا دولة الإرهاب العالمي الأخطر على الإطلاق"، مضيفًا: "وجولة الغارات التدميرية التي شنتها "إسرائيل" الإرهابية على الجنوب والضاحية وبيروت والبقاع انتهت بمذبحة هائلة بحق الناس المدنيين الأبرياء، وهذه أسوأ جرائم الحرب على الإطلاق، ولن تزيدنا إلا عزيمةً وقوةً وثباتًا".

وأكد أن "ما قامت به "إسرائيل" الإرهابية لا يدفع عنها وعن أميركا أسوأ هزائمها التاريخية، وحرب المنطقة انتهت بأعنف وأشنع هزيمة طالت جبروت أميركا و"إسرائيل"، ولن نقبل بأي انبطاح أو فشل سلطوي أو خنوع سياسي أو صفقة تنال من أخطر وأهم معركة وجودية".

الكلمات المفتاحية