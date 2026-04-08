أعربت الحكومة العراقية عن استنكارها وإدانتها الشديدة للهجمات "الإسرائيلية" التي استهدفت مدنيين في عدد من المدن اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن استمرار العمليات العسكرية رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض المساعي الدولية لاحتواء الأزمة.

وأضاف البيان أن تكرار استهداف المدنيين والبنية التحتية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.

وعبّرت الحكومة العراقية عن تضامنها مع لبنان، حكومةً وشعبًا، مقدّمةً تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

