كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس بري تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي": جريمة حرب مكتملة الأركان

2026-04-08 18:12
29

تعليقًا على المجازر التي ارتكبتها "إسرائيل" اليوم على مساحة لبنان، لا سيما تلك التي استهدفت العاصمة بيروت، قال دولة رئيس مجلس نواب الأستاذ نبيه بري: "آلة القتل والدمار "الإسرائيلية" تمادت في حرب الإبادة التي تشنها على لبنان والتي كان أبشع وجوهها العدوان الجوي الغاشم الذي استهدف العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق واسعة من البقاع والجبل، وصيدا وقرى عدة في الجنوب اللبناني وأسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين من بينهم عشرات الأطفال والنساء والشيوخ داخل الأحياء والأبنية المكتظة بالسكان، في جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأكد الرئيس بري أن "جريمة اليوم المتزامنة مع اتفاق وقف النار الذي أعلن في المنطقة ولم تلتزم به "إسرائيل" ومستوياتها السياسية والأمنية هو اختبار جدي للمجتمع الدولي وتحدٍّ صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تغتالها "إسرائيل" يوميًا من خلال إمعانها باغتيال الإنسان على نحو غير مسبوق في التاريخ المعاصر، وهي في الوقت نفسه اختبار لكل اللبنانيين قيادات سياسية وروحية وأهلية للتوحد خلف الدماء". 

وختم: "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى وحمى الله لبنان".


 

