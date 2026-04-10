دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 10/04/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:00 أمس الخميس 09-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 10-04-2026‏

21 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:45 أمس الخميس 09-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في باحة موقع المرج بمسيّرة انقضاضيّة.

بيان رقم (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 22:00 أمس الخميس 09-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في باحة ثكنة برانيت بمسيّرة انقضاضيّة.

بيان رقم (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:20 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

بيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:05 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.

بيان رقم (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:30 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:30 الجمعة 10-04-2026 مرابض المدفعيّة شمال مستوطنة غورن بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:15 الجمعة 10-04-2026 ثكنة يعرا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:50 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخيّة.

بيان رقم (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:30 الجمعة 10-04-2026 مستوطنتي المطلّة ومسكاف عام بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم(12):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة مسكاف عام للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (13):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة دوفيف بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (14):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 الجمعة 10-04-2026 دبّابة ميركافا جنوب شرق معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضية وحقّقوا إصابة مباشرة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (15):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:05 الجمعة 10-04-2026 موقع الغجر بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (16):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصلية صاروخية.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (17):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:50الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" شرق معتقل الخيام بصاروخ نوعيّ.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (18):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة المطلّة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (19):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 الجمعة 10-04-2026 مستوطنات المطلّة و"مرغليوت" و"مسكاف عام" بصليات صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (20):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:00 الجمعة 10-04-2026 ثكنة "كريات شمونة" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (21):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:30 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (22):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة بيروت، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:00 الجمعة 10-04-2026 القاعدة البحريّة العسكريّة في ميناء أشدود بصواريخ نوعيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (23):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:50 الجمعة 10-04-2026 مربض مدفعيّة للعدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة نؤوت مردخاي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (24):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:20 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط موقع خربة يارون بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (25):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:40 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند مثلث التحرير على أطراف مدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (26):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:20 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة رشاف بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (27):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:15 الجمعة 10-04-2026 آلية هامر في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة، وحققوا إصابة مباشرة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (28):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:50 الجمعة 10-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة "كرميئيل" بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (29):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنتي المطلة و"مسكاف عام" بصليات صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (30):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:00 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة الطيبة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (31):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الجمعة 10-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (32):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الجمعة 10-04-2026 قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (33):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:30 الجمعة 10-04-2026 تجمّعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلتيّ فريز وغدماثا في بلدة عيناتا بصلياتٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (34):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:35 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة دوفيف للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (35):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:55 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (36):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (37):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:00 الجمعة 10-04-2026 عددًا من الجرّافات التابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي كانت تعمل على هدم المنازل في بلدة عيتا الشعب بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (38):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنتي ليمان وشلومي بصلياتٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (39):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:40 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (40):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:15 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (41):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:15 الجمعة 10-04-2026 ثكنة "كريات شمونة" وقاعدة "بيت هلل" بأسرابٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (42):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:45 الجمعة 10-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة "كرميئيل" للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (43):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:00 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بمسيّرة انقضاضيّة، وحققوا إصابة مباشرة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (44):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:30 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة "يرؤون" بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (45):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 الجمعة 10-04-2026 قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمال مدينة عكّا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (46):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:30 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (47):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:10 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة نهاريّا للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (48):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:15 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة "كريات شمونة" بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (49):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:55 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة "أفيفيم" للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (50):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 21:10 الجمعة 10-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة "الكريوت" شمال مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (51):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منذ السّاعة 19:30 وحتى الساعة 21:30 الجمعة 10-04-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعية على دفعات.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (52):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 21:00 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (53):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 الجمعة 10-04-2026 تجمّعات لجنود وآليات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في تلتيّ فريز وغدماثا في بلدة عيناتا بقذائف المدفعيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (54):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 22:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة "كريات شمونة" للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (55):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منذ الساعة 15:30 وحتى 21:30 الجمعة 10-04-2026 تجمّعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيلي بلدتي البياضة وشمع بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (56):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 19:00 الجمعة 10-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أدميت بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (57):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:30 الجمعة 10-04-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنات شآر يشوف وهغوشريم ونؤوت مردخاي بصلياتٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

بيان رقم (58):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:10 الجمعة 10-04-2026 مستوطنات دفنا وكريات شمونة بصلياتٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

