كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

رعد: غارات العدو على المدنيين فعل يائس لن يفرض أمرًا واقعًا على اللبنانيين
رعد: غارات العدو على المدنيين فعل يائس لن يفرض أمرًا واقعًا على اللبنانيين

2026-04-10 04:27
رعد: لا نجاح لوقف الحرب بالمنطقة دون وقف إطلاق نار صهيوني في لبنان
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "الغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت مباني سكنية ومحلات تجارية في بيروت والضاحية والجبل، فضلًا عن الجنوب والبقاع، هي فعل عدو مهزوم يائس من إمكانية تحقيق أهدافه التي يحلم بها في لبنان".

ولفت رعد في مقال له في صحيفة الأخبار إلى أن "الغارات ليست مؤشر إنجاز ميداني كاشف عن توصل العدو إلى تموضع استراتيجي يفرض من خلاله أمرًا واقعًا على اللبنانيين"، وأضاف "الشهداء والجرحى والمتضررون شركاء للمقاومين الذين يقاتلون عدوًا يستهدف إخضاع الوطن وإذلال أبنائه وهتك السيادة والكرامة الوطنية".

وتابع رعد "كل دم يُراق في مواجهة هذا العدو هو حجة على كل متخاذل أو منهزم يطلب رضى العدو ويسخر ممن يبذلون أرواحهم لجبه عدوانه"، وأوضح "لا يتحقق تحرر من دون جهد وعزم وكفاح، ولا سيادة من دون ثقة بالنفس وبالناس وبالله وترفّع عن تلقي التعليمات من حماة العدو".

وأشار إلى أن "التباكي على الخسائر والضحايا إبان المواجهة والمقاومة للعدو المجرم يصبح عزفًا وتحريضًا مجانيًا ورقصًا على جراح الشرفاء وتهليلًا وتوظيفًا لئيمًا وحاقدًا لجرائم وغارات العدو".

وبيّن رعد قائلًا "في المنطق الوطني ينبغي التوقف عن الحديث عن أخطاء أبناء الوطن وهم يقاومون مشروع العدو وأهدافه"، وأضاف "بث الإشاعات وافتعال مناخات التحريض واتخاذ إجراءات سلطوية تعزز الانقسام الوطني هي سياسات لا تمتّ إلى المنطق والعمل الوطني بصلة".

وفي المقلب نفسه، أوضح رعد أن "القاصر أنّى كان موقعه لا يتوهَمنَّ أن الأوصياء يريدون مصلحة البلاد وخيرها أكثر من المقاومين الشرفاء الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم رخيصة من أجل عزة الوطن وكرامة أبنائه".

ولفت إلى أن "العدو "الإسرائيلي" أراد عبر الغارات المتوحشة أن يقول للأميركي "دعنا نهزأ بالعالم ونفترق بالموقف من قبول الهدنة المطروحة مع إيران""، وأكد أن "مسار وقف الحرب في المنطقة لا يمكن أن يُكتب له النجاح المطلوب مع إيران دون وقف "الإسرائيلي" لإطلاق النار في لبنان".

ونوّه إلى أن "المقاومة تعرف مواطن وجع العدو الصهيوني وإيران تعرف واجباتها على أكمل وجه"، وأضاف "لا داعي لتورط بعض اللبنانيين بأكثر مما تورطوا به من أخطاء بحق سيادة بلدهم ووحدة شعبه، فلا تستعجلوا الانزلاق فالهاوية خطرها أشد حتى من البقاء مع الارتطام".

محمد رعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الصهيوني
قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت: أهلنا الشرفاء لعدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة
قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيروت: أهلنا الشرفاء لعدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة
تجمّع وطني حاشد أمام السراي الحكومي دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو تحت النار
تجمّع وطني حاشد أمام السراي الحكومي دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو تحت النار
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزل يتموضع فيه جنود جيش العدو
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزل يتموضع فيه جنود جيش العدو
الإعلام الحربي ينشر.. أنَا باليَقِينِ وبالسِّلاحِ سَأفتَدي
الإعلام الحربي ينشر.. أنَا باليَقِينِ وبالسِّلاحِ سَأفتَدي
الإعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان متواصلة وارتقاء المزيد من الشهداء
شري يتفقّد المناطق التي شهدت عدوانًا
شري يتفقّد المناطق التي شهدت عدوانًا "إسرائيليًا" في بيروت
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
في مراسم وداع حاشدة ومهيبة.. أمن الدولة تشيّع شهداءها الـ13
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
تظاهرة شعبية في مدريد تضامنًا مع لبنان وشعبه
