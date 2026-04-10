الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
خرازي يلتحق بقافلة الشهداء متأثرًا بجراحه جراء عدوان صهيو أميركي غادر
2026-04-10 04:55
224

ارتقى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، الدكتور كمال خرازي، شهيدًا متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء عدوان أميركي صهيوني غادر استهدف منزله في وقت سابق، ليلتحق بقافلة الشهداء بعد حياة قضاها في خدمة الجمهورية الإسلامية ومبادئها.

يُعد الشهيد الدكتور كمال خرازي قامة وطنية ودبلوماسية بارزة، حيث شغل مناصب رفيعة وحساسة في بنية الجمهورية الإسلامية، كان أبرزها عمله مستشارًا للقائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، وتوليه حقيبة وزارة الخارجية لسنوات طويلة أدار خلالها ملفات دولية معقدة ببراعة واقتدار. كما كان عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورئيسًا لمركز العلوم المعرفية، مما جعله يجمع بين الحنكة السياسية والعمق الأكاديمي.

وكان منزل الشهيد خرازي قد تعرض لهجوم جوي شنه طيران العدو الأميركي الصهيوني، وهو الاعتداء الذي أسفر في حينه عن استشهاد زوجته على الفور، بينما نُقل الدكتور خرازي إلى المستشفى إثر إصابته بجروح بليغة. وقد خضع للعلاج المكثف طوال الفترة الماضية، إلا أن ارتقى شهيدًا شاهدًا على إجرام العدو.

الكلمات المفتاحية
ايران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة