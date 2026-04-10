فاضت الميادين والساحات في العاصمة طهران ومختلف المحافظات الإيرانية بأمواج بشريّة حاشدة، إحياءً لذكرى أربعين يومًا على استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، في مشهد عكس وفاء الشعب الإيراني وتمسكه بالنهج الذي خطه القائد الشهيد.

وشهدت العاصمة طهران مسيرات كبرى ضمت أعداد كبيرة من المواطنين الذين توافدوا لإحياء هذه الذكرى الأليمة، حيث رفعت الشعارات الثورية وصور القائد الشهيد، وسط تأكيدات شعبية على مواصلة طريق المقاومة والثبات. وامتدت هذه التحركات الجماهيرية لتشمل كافة المحافظات الإيرانية، حيث تحولت الميادين إلى منصات لتجديد العهد على حماية مكتسبات الثورة ومواجهة التحديات التي تفرضها قوى العدوان.

ميناب: أربعينية شهيدات مدرسة "الشجرة الطيبة"

وبالتزامن مع هذا المصاب الجلل، شهدت مدينة ميناب الإيرانية مراسم مؤلمة لإحياء أربعينية شهيدات مدرسة "الشجرة الطيبة"، اللواتي ارتقين في مجزرة أميركية "إسرائيلية" وحشية استهدفت المدرسة في الأيام الأولى للعدوان على إيران. وقد شاركت جموع غفيرة في تأبين التلميذات الشهيدات، وسط حالة من الحزن والغضب الشعبي جراء استهداف الأطفال والمنشآت التعليمية.

وشارك الهلال الأحمر الإيراني في مراسم إحياء ذكرى شهداء مجزرة مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب، حيث وجه رسالة وفاء وتضامن أكد فيها أن هؤلاء الشهداء سيبقون أحياء في قلوب الشعب الإيراني إلى الأبد. وعكست هذه المشاركة التلاحم الإنساني والوطني في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو، مشددة على أن دماء الأطفال الأبرياء ستظل شاهدة على بشاعة العدوان وسقوطه الأخلاقي.

