كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بالصور| إيران تحتشد في أربعينية الإمام الخامنئي وتجدد الوفاء لنهج القائد الشهيد
بالصور| إيران تحتشد في أربعينية الإمام الخامنئي وتجدد الوفاء لنهج القائد الشهيد

2026-04-10 05:15
227

فاضت الميادين والساحات في العاصمة طهران ومختلف المحافظات الإيرانية بأمواج بشريّة حاشدة، إحياءً لذكرى أربعين يومًا على استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، في مشهد عكس وفاء الشعب الإيراني وتمسكه بالنهج الذي خطه القائد الشهيد.

وشهدت العاصمة طهران مسيرات كبرى ضمت أعداد كبيرة من المواطنين الذين توافدوا لإحياء هذه الذكرى الأليمة، حيث رفعت الشعارات الثورية وصور القائد الشهيد، وسط تأكيدات شعبية على مواصلة طريق المقاومة والثبات. وامتدت هذه التحركات الجماهيرية لتشمل كافة المحافظات الإيرانية، حيث تحولت الميادين إلى منصات لتجديد العهد على حماية مكتسبات الثورة ومواجهة التحديات التي تفرضها قوى العدوان.

ميناب: أربعينية شهيدات مدرسة "الشجرة الطيبة"
وبالتزامن مع هذا المصاب الجلل، شهدت مدينة ميناب الإيرانية مراسم مؤلمة لإحياء أربعينية شهيدات مدرسة "الشجرة الطيبة"، اللواتي ارتقين في مجزرة أميركية "إسرائيلية" وحشية استهدفت المدرسة في الأيام الأولى للعدوان على إيران. وقد شاركت جموع غفيرة في تأبين التلميذات الشهيدات، وسط حالة من الحزن والغضب الشعبي جراء استهداف الأطفال والمنشآت التعليمية.

وشارك الهلال الأحمر الإيراني في مراسم إحياء ذكرى شهداء مجزرة مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب، حيث وجه رسالة وفاء وتضامن أكد فيها أن هؤلاء الشهداء سيبقون أحياء في قلوب الشعب الإيراني إلى الأبد. وعكست هذه المشاركة التلاحم الإنساني والوطني في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو، مشددة على أن دماء الأطفال الأبرياء ستظل شاهدة على بشاعة العدوان وسقوطه الأخلاقي.

الإمام الخامنئي ايران الوعد الصادق 4
ولايتي: الدبلوماسية القوية دليلٌ على حماية الاستقرار الإقليمي
ولايتي: الدبلوماسية القوية دليلٌ على حماية الاستقرار الإقليمي
إيران منذ 4 ساعات
العميد أسدي: قوة الشعب الإيراني دفعت أميركا إلى طاولة المفاوضات
العميد أسدي: قوة الشعب الإيراني دفعت أميركا إلى طاولة المفاوضات
إيران منذ 7 ساعات
خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني.. الوفد الإيراني يحتج على نقض أمريكا لوعودها
خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني.. الوفد الإيراني يحتج على نقض أمريكا لوعودها
إيران منذ 8 ساعات
الصحف الإيرانية ترصد سقوط الهيمنة الأميركية من الميدان إلى الداخل
الصحف الإيرانية ترصد سقوط الهيمنة الأميركية من الميدان إلى الداخل
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
بين حافة الانفجار ومنطق التثبيت: خطوط أساسية في المشهد التفاوضي الأميركي-الإيراني
بين حافة الانفجار ومنطق التثبيت: خطوط أساسية في المشهد التفاوضي الأميركي-الإيراني
مقالات منذ 3 ساعات
الاقتصاد الأميركي: الحرب على إيران عبء متفاقم
الاقتصاد الأميركي: الحرب على إيران عبء متفاقم
مقالات منذ 4 ساعات
ولايتي: الدبلوماسية القوية دليلٌ على حماية الاستقرار الإقليمي
ولايتي: الدبلوماسية القوية دليلٌ على حماية الاستقرار الإقليمي
إيران منذ 4 ساعات
بين شروط طهران وموقف بيروت: كيف تحوَّلت مفاتيح وقف الحرب إلى معادلة إقليمية؟
بين شروط طهران وموقف بيروت: كيف تحوَّلت مفاتيح وقف الحرب إلى معادلة إقليمية؟
مقالات منذ 4 ساعات
