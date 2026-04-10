الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي نحن نصدّق السيّد الشهيد الأقدس ..."إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت"

عين على العدو

استطلاع i24NEWS: مفاجأة آيزنكوت وصعود قوى جديدة مقابل تراجع لابيد وغانتس
استطلاع i24NEWS: مفاجأة آيزنكوت وصعود قوى جديدة مقابل تراجع لابيد وغانتس

2026-04-10 15:55
137

أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة i24NEWS تحولات لافتة في المشهد السياسي "الإسرائيلي"، مع بروز قوى جديدة وتراجع ملحوظ لأحزاب الوسط التقليدية، في مقابل حفاظ معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على أغلبية مستقرة داخل الكنيست.

وبحسب معطيات الاستطلاع الذي أجرته شركة "دايركت بولس"، يحافظ الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو على أغلبية مريحة تصل إلى 64 مقعداً، ما يمنحه شبكة أمان سياسية واسعة واستقراراً نسبياً في حال إجراء انتخابات.

في المقابل، سجّل حزب الليكود ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 32 مقعداً، بينما تكبّد حزبا الوسط البارزان يش عتيد برئاسة يائير لابيد و أزرق أبيض  برئاسة بيني غانتس خسارة قاسية، إذ فشلا في تجاوز نسبة الحسم، محققين 2.7% و1.8% من الأصوات على التوالي، ما يعني خروجهما من الكنيست وفق هذه النتائج.

وفي مفاجأة الاستطلاع، برز حزب "يشر" بقيادة غادي آيزنكوت كقوة صاعدة، حيث حصد 14 مقعداً ليصبح ثاني أكبر حزب، في مؤشر على إعادة تشكيل خريطة المعارضة حول وجوه وتيارات جديدة. كما حقق حزب “بينيت 2026” حضوراً لافتاً بحصوله على 11 مقعداً.

وعلى مستوى مكونات الائتلاف، حافظت الأحزاب الدينية والحريدية على استقرارها، حيث حصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 9 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" على 9 مقاعد، فيما تمكن حزب الصهيونية الدينية من تجاوز نسبة الحسم بحصوله على 4 مقاعد، ما يعزز تماسك الكتلة اليمينية عند 64 مقعداً.

أما في معسكر المعارضة، فتتوزع المقاعد المتوقعة بين حزب "يشر" (14)، "بينيت 2026" (11)، "إسرائيل بيتنا" (10)، و"الديمقراطيون" (10). كما تحافظ الأحزاب العربية على حضورها، حيث تنال "القائمة العربية الموحدة" 7 مقاعد، و“الجبهة – العربية للتغيير” 4 مقاعد.

في المقابل، تبقى بعض القوى خارج الكنيست، من بينها حزبا "الاحتياط" و"التجمع"، إلى جانب أحزاب الوسط التي فشلت في تجاوز نسبة الحسم، ما يعكس تحوّلاً واضحاً في مزاج الناخب "الإسرائيلي".

يُشار الى أن الاستطلاع أجري بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2026، على عيّنة مكوّنة من 532 مشاركاً بالغاً تمثل السكان في إسرائيل، بهامش خطأ إحصائي يبلغ 4.2% عند مستوى ثقة 95%، باستخدام نظام رقمي مدمج مع لجنة استبيان.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
إقرأ المزيد
المزيد
جيش العدو لا يلتقط أنفاسه.. وأهالي جنوده يعترضون على الحرب
جيش العدو لا يلتقط أنفاسه.. وأهالي جنوده يعترضون على الحرب
عين على العدو منذ 22 ساعة
قائد المنطقة الشمالية في
قائد المنطقة الشمالية في "إسرائيل": أخطأنا التقدير
عين على العدو منذ 22 ساعة
تحليل
تحليل "اسرائيلي": لبنان أصبح ورقة حاسمة في المفاوضات بين إيران وأميركا
عين على العدو منذ يوم
استطلاع i24NEWS: مفاجأة آيزنكوت وصعود قوى جديدة مقابل تراجع لابيد وغانتس
استطلاع i24NEWS: مفاجأة آيزنكوت وصعود قوى جديدة مقابل تراجع لابيد وغانتس
مفاوضات إسلام آباد: إيران مصرة على شروطها قبل المحادثات
مفاوضات إسلام آباد: إيران مصرة على شروطها قبل المحادثات
لبنان منذ 4 ساعات
القدس المحتلة: قوات العدو تعتدي على الكشافة بمناسبة "سبت النور"
القدس المحتلة: قوات العدو تعتدي على الكشافة بمناسبة "سبت النور"
فلسطين منذ 4 ساعات
حماس والجهاد الإسلامي: تصريحات سموتريتش تؤكد النوايا الإجرامية لحكومة الاحتلال
حماس والجهاد الإسلامي: تصريحات سموتريتش تؤكد النوايا الإجرامية لحكومة الاحتلال
فلسطين منذ 21 ساعة
جيش العدو لا يلتقط أنفاسه.. وأهالي جنوده يعترضون على الحرب
جيش العدو لا يلتقط أنفاسه.. وأهالي جنوده يعترضون على الحرب
عين على العدو منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة