أعلنت منظّمة الصحة العالمية، أنها تلقّت صباح اليوم الجمعة في 10 نيسان 2026 تحذيرًا جديدًا من الجانب "الإسرائيلي" باستهداف سيارات الإسعاف ضمن عدوانه المستمر على لبنان.

وشددت المنظّمة في بيان، على أنّ العاملين في الرعاية الصحية، والمرافق الصحية، وسيارات الإسعاف، جميعها فئات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن عدم توفر هذه الخدمات سيجعل المنظّمة والعاملين في المجال الطبي غير قادرين على إنقاذ الأرواح.

ووفقًا لمنظّمة الصحة العالمية، فإنّ حجم الخسائر البشرية من جراء العدوان على لبنان بلغ ما يقارب 50 شهيدًا من العاملين في المجال الصحي، وإصابة أكثر من 150 آخرين منذ بداية الحرب، إضافة إلى تسجيل حالات استهداف مباشرة لسيارات الإسعاف.

وأعربت المنظّمة عن قلقها البالغ، إزاء التهديدات التي أصدرها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، حيث شملت مستشفيي "رفيق الحريري" و"الزهراء"، مؤكدةً أنهما من أهمّ المستشفيات في العاصمة بيروت، وأنّ تهديدهما يحرم المدنيين من أيّ بدائل طبية حقيقية.

أتى ذلك بعدما أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تهديدًا بإخلاء عدة مناطق في لبنان، من ضمنها، حارة حريك، وبرج البراجنة، والليلكي، والغبيري، والحدث، وتحويطة الغدير، والشياح، إضافةً إلى منطقة الجناح، التي تضمّ المستشفيين المذكورين، تمهيدًا للاعتداء على هذه المناطق.

