شهدت العاصمة الإسبانية مدريد الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026، تظاهرة شعبية أمام مقر سفارة الكيان الصهيوني، شارك فيها مئات المتظاهرين بدعوة من حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، إلى جانب عدد من الأطر التضامنية، احتجاجًا على المجازر المرتكبة في لبنان وتصاعد العدوان في المنطقة.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وردّدوا هتافات وشعارات داعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين، ومنددة بالعدوان الصهيوني - الأميركي، مطالبين بوقف استهداف المدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب.

كما دعا المتظاهرون الحكومة الإسبانية إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، ووقف التعاون العسكري معه، معتبرين أن استمرار هذه العلاقات يشكل غطاءً للعدوان.

